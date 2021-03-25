اقتصاد وأسواق

ختام الدورة التدريبية الأولى للمتحدثين الرسميين بالوزارات والمؤسسات الحكومية

بمشاركة متحدث وزارة التموين والمنسق الإعلامي
محمد مجدي 11:13 م, الخميس, 25 مارس 21 11:13 م, الخميس, 25 مارس 21

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شهد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، اليوم الخميس، ختام الدورة التدريبية الأولى للمتحدثين الرسميين للوزارات والمؤسسات الحكومية، والتى نظمتها وزارة الدولة للإعلام لمدة خمسة أيام متتالية، فى الفترة من 21 مارس وحتى 25 مارس الجارى، وشملت عدة محاضرات فى مجالات إعلامية متنوعة، قدمها نخبة من أساتذة الجامعات وكبار الإعلاميين.

وقال هيكل إن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى بعقد هذه الدورات جاء إيمانا بضرورة تمكين الوزارات والجهات الحكومية من التعبير عن نفسها بشكل واضح ودقيق أمام الرأى العام، لافتا إلى أهمية دور الوزارة فى التنسيق والتواصل الحكومى لإدارة الأزمات بشكل جيد.

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وأضاف وزير الدولة للإعلام: “هذه الدورة كانت تمثل الأولوية للوزارة، ولكن تأخرنا فى تقديمها بسبب بعض المعوقات التى واجهتنا، خاصة أن الوزارة مستحدثة”.

من جانبهم، أعرب المتحدثون الدارسون عن شكرهم على حسن تنظيم الدورة وما قدمته لهم من عدة فوائد فى مجالات التحدث الإعلامى، ومهارات الإلقاء وأحكام الوقف وتدريبات النفس.

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وصياغة البيانات الصحفية، وإدارة وسائل التواصل الاجتماعى الخاصة بالجهة الحكومية وتحليل الشائعات والرد عليها، وتصميم وتحليل قياسات الرأى العام، والاستراتيجيات المختلفة لإدارة الأزمات وتوابعها، مطالبين بالمزيد من الدورات وورش العمل.

هاني العراقي المنسق الإعلامي لوزارة التموين

ومن جانبه، وعد “هيكل” بتقديم المزيد من الدورات، وفى الختام، قام بتسليم الشهادات للدارسين.

تجدر الإشارة إلى أن الدورة التدريبية ضمت 36 متحدثًا رسميًّا من 9 وزارات مختلفة، من بينهم أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وهاني العراقي المنسق الإعلامي لوزارة التموين، إضافة إلى متحدثين من 4 محافظات.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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