ختام الاجتماع العاشر لمؤتمر وزراء التعاونيات الأفارقة

عقد المهندس وليد البارودى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وأمين عام مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة، وسيمون كيبرونو شيلوجى وزير التعاونيات وتنمية الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فى الحكومة الكينية، مؤتمرا صحفيا بهدف استعراض النجاحات التي حققتها التعاونيات الكينية، على هامش الاجتماع العاشر للجنة الفنية لمؤتمر وزراء التعاونيات الأفارقة، الذي انعقد في العاصمة الكينية نيروبى فى الفترة من 22-24 مايو الجاري.

وشهد اللقاء توجيه الشكر للجانب المصري على استضافة فعالية مؤتمر وزراء التعاونيات الأفارقة في أكتوبر الماضي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تم خلالها انتخاب الدكتور المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة رئيسا لمجلس وزراء التعاونيات الأفارقة فى الفترة من2022 – 2025.

وعقب المؤتمر، عُقد اجتماع مغلق بين المهندس وليد البارودى والوفد المصرى المرافق، ووزير التعاونيات الكينى ووفد ضم جورج ماجوتو رئيس تعاونيات الائتمان والادخار الكينية، ونائب رئيس الحلف التعاونى الدولي – أفريقيا، ودانييل ماروبى رئيس الحلف التعاونى الكينى، وفرانسيس كاماندى رئيس اتحاد تعاونيات الإسكان الوطنية الكينية بحضور عدد كبير من المعاونين، وتاج الدين أيولا رئيس الحلف التعاونى الدولى – أفريقيا.

وأثنى الوزير الكينى خلال الاجتماع على مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات الإسكان التي تقوم بها الحكومة المصرية والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.

وأبدى رغبته في زيارة مصر للاطلاع على هذه التجربة النموذجية والاستفادة منها، كما أعرب عن استعداده لنقل التجربة الكينية الناجحة فى انشاء قواعد بيانات الأنشطة التعاونية، فضلاً عن التعاون في مجالات الائتمان والبنوك والجامعات والتعليم والزراعة والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك.

وأوضح أن حجم أعمال التعاونيات يمثل 40% من حجم اقتصاد البلاد، وتسهم في تحسين الأحوال المعيشية لقطاعات عريضة من الشعب الكينى.

كما تمنى كل النجاح والتوفيق لوزير الإسكان المصري في منصبه المهم كرئيس مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة.

من جانبه عبر شريف حموده رئيس مجلس إدارة جي في للاستثمارات ونائب رئيس المنظمة الأفريقية للتعاونيات الزراعية عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية مع الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.

كما أعرب عن فخره برعاية الأنشطة الدولية للهيئة كمسؤولية وطنية، وأبدى سعادته بالنجاح الدولي الذي تحققه الهيئة علي الصعيد الأفريقي والدولي.

في نفس السياق، رحب المهندس وليد البارودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، بالطرح الذي قدمه الوزير الكيني، والذي يفتح آفاقًا جديدة لدفع وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.

ووجه الدعوة للوزير الكيني لزيارة مصر في توقيت يتفق عليه، مؤكدًا حرص مصر على إفادة القارة الأفريقية وتبادل المنفعة مع دولها من خلال الرئاسة المصرية لمجلس وزراء التعاونيات الأفارقة.

وأشاد رئيس الحلف التعاوني الدولي – أفريقيا بما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع، موضحًا أن مثل هذه الاجتماعات تفتح مجالات واسعة لتبادل المنفعة، بما يحقق أهداف التعاونيات الدولية، ويسهم في تحقيق الرؤية الاستراتيجية للتعاونيات في القارة الأفريقية 2023-2033.

تجدر الإشارة إلى أن مشاركة مصر فى الاجتماع العاشر للجنة الفنية لمؤتمر وزراء التعاونيات الأفارقة، تأتي في إطار الدور الرائد الذي تقوم به في الأنشطة التعاونية الدولية والأفريقية، والتي تكللت باختيار مصر رئيسا لمجلس وزراء التعاونيات الأفريقية عن الفترة من 2022 – 2025.

وقد شارك في الاجتماع وفود من 34 دولة أفريقية حيث رأس الوفد المصري المهندس وليد البارودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ،وضم الوفد السفيرة منى عمر مستشار رئيس الهيئة وشريف حمودة رئيس مجلس إدارة شركة جي في للاستثمارات ونائب رئيس المنظمة الأفريقية للتعاونيات الزراعية.

كما ضم الوفد السفير حازم رمضان المدير التنفيذى للمكتب الإقليمى عن شمال أفريقيا للحلف التعاونى الدولى – أفريقيا، ونبيل البشبيشى المدير التنفيذى للمنظمة الأفريقية لتعاونيات الاسكان.

هذا وقد شارك الوفد المصرى بفعالية فى كافة جلسات الاجتماع، وأجرى العديد من اللقاءات الثنائية مع وفود الدول المختلفة، وقد طلب عدد منها الاستفادة بالتجربة المصرية الرائدة فى مجال الإسكان ونقلها إلى بلادهم.

كما قدم الوفد المصري عروضًا عن عمل مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة والمكتب الإقليمي عن شمال أفريقيا والمنظمة الأفريقية لتعاونيات الإسكان، مؤكدًا جدوى المشاركة في مثل هذه الفعاليات التي تبرز الاهتمام المصري بالقارة الأفريقية.