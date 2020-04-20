خبير يفسر أسباب تراجع أسعار النفط الأمريكي بالسالب

قال إن هذه ظاهرة تاريخية جديدة تشهدها أسواق النفط والسبب فيها المضاربون.

فسر أسامة مراد خبير أسواق المال والاستثمار أسباب الهبوط التاريخي لسعر نفط خام غرب تكساس الأمريكي، الإثنين، في العقود الاجلة ووصول أسعارة بالسالب، وهو ما أثار إندهاش الكثير.

وقال “مراد”، في مقطع فيديو توضيحي نشرة على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” قبل قليل، أن هذه ظاهرة تاريخية جديدة تشهدها أسواق النفط والسبب فيها المضاربون.

وأوضح أن المضاربين يشترون العقود الأجلة للخام على أمل بيعها مستقبلاً قبل استلامها بسعر أعلى لكن مع تكدس مخازن النفط هناك وعدم وجود طاقات تخزينية أو نقل فضلوا التخلص منها بالخسارة قبل أن يحين موعد تسليمها.

ولفت إلى أن سوق العقود الأجلة يعني بيع البضاعة في الوقت الحالي على أن يتم تسليمها مستقبلا وفي حال عقود تكساس (تسليم مايو) فمن المنتظر أن تسليمها غداً وبالتالي بدأ المستثمرون في التخلص منها اليوم وكان ذلك سبباً في هذا التراجع الحاد.

وقال خبير أسواق المال إن سوق العقود الأجلة نظام متعارف عليه سواء في البترول أو القمح على سبيل المثال.

وبحسب بلومبرج، انهارت أسعار نفط خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة إلى ما دون الصفر للمرة الأولى في التاريخ.

وتوضح شاشة الأسعار على بلومبرج أن سعر خام غرب تكساس (تسليم مايو 2020) هوت إلى “سالب 29 دولار”، بمعدل تراجع ربما لن نراه في حياتنا مرة أخرى.

ويوجد نوعان من النفط الخام الأكثر تداولاً حول العالم وهما خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت وشهدت أسواق النفط حالة من الركود بسبب توقف عدد كبير من الأنشطة الاقتصادية حول العالم مع انتشار فيروس كورونا المستجد واتجاه الدول لإغلاق الإنشطة الإقتصادية.