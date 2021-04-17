خبير نقل دولي : دعم الصادرات أبرز الحلول لمواجهة تداعيات كورونا والاستمرار في الأسواق

أكد الدكتور حمدي برغوت، خبير النقل الدولي واللوجستيات ، أن التطور المستمر في مفهوم سلاسل الامداد والخدمات اللوجستية، يدفع الدولة إلى زيادة حجم صادراتها ، مطالبا برفع شعار “يالا نصدر ” في عام 2021، مستغلين تطور فكر Third-party Logistics، وهي منظومة تعتمد علي أن المصدر لا يمكنه العمل وحيدا، والبعض لا يملك مهارات تسويق إنتاجه الي الخارج مما تساعد تلك المنظومة المصدرين والمنتجين علي توفير فريق من الأنشطة المختلفة يضم والمشتريات ، والمبيعات ، التسويق والنقل والتغليف وغيرها ، بهدف توصيل السلع للعملاء بالكميات المحددة والجودة والوقت المناسب والسعر المناسب مما يحقق الاستمرارية في الأسواق.

جاء ذلك خلال ملتقى “الابتكار وسلاسل الإمداد والوجستيات ”، في دورته الثانية.

برغوت : الدول الناجحة تعتمد في عملها على سلاسل إمداد قوية

وأوضح “برغوت”، أن الدول الناجحة تعتمد في عملها علي سلاسل إمداد قوية، مشيرا الي أن الفرق بين الدول حاليا يعتمد على تنفيذ وتطبيق اللوجستيات بشكل أعلي كفاءة، مطالبا في ظل ارتفاع الوعي بأهمية سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية وعلم النقل والمعلومات، بدعم الأفكار الشابة في في قطاع الإمداد ، في ظل تراجع التجارة العالمية بسبب تداعيات فيروس “كورونا” والذي ألقت بظلالها علي تراجع عائدات قناة السويس ، ودخل العاملين بالخارج، مما سيساعد علي الاستمرار والتواجد في الأسواق العالمية.

أية الجارحي : المؤتمر يركز في دورته الثانية على إنشاء شبكة ومنصة لسلسلة التوريد

ومن ناحيتها ، قالت الدكتورة أية الجارحي، رئيس قسم سلسلة التوريد بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، إن المؤتمر يركز في دورته الثانية ، علي إنشاء شبكة ومنصة لسلسلة التوريد تربط جميع أصحاب المصلحة في سلسلة التوريد ، وتربط الباحثين عن عمل وأصحاب العمل ، والمبتكرين ورواد الأعمال ببعضهم البعض ، مما يهدف إلى خلق فرص التوفيق بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

وقال إن الملتقى في دورته الأولى في عام 2019 ، استعرض “دور المرأة في مجال اللوجيستيات وسلاسل الإمداد” واستضاف 4 تجارب نسائية ناجحة في مجال اللوجيستيات، ومنهم الدكتورة ندى البرقوقي مدير تطوير الأعمال ، بوزارة النقل والسيدة ميريهان الدريني ، مقاول نقل بأعتبارها أول سيدة تعمل في مجال النقل البري .، بينما في الدورة الثانية تم عمل ورشة لاستعراض تجارب خريجات لا تتعدي خبرتهم سنوات قليلة ، وخطواتهن في العمل بالشركات الكبرى ، مضيفة أن قطاع اللوجيستيات يحتاج الي مهارات علمية وعملية في الإدارة حتى يمكن الدخول إلى مجتمع العمل اللوجستي بكل قوة.

ومن ناحيته قال رؤوف الخولي مديرالعمليات بشركة لوجيسيكا ، إن الدورة الثانية ، لمؤتمر الابتكار في سلاسل الإمداد ، شهدت تنوعا كبيرا من خلال عدد ورش العمل والتي كانت بشكل افتراضي من خلال منصة إلكترونية “Eventtus” في اليوم الأول للمؤتمر ، الجمعة الماضية ، مشيرا إلى أنها حققت نجاحا كبيرا، مستهدفة توسيع شبكات الاتصال بين جميع العاملين بمجالات سلاسل التوريد واللوجيستيات ، مما انعكس علي زيادة عدد المشاركين خلال الدورة الحالية.

الخولي : الفترة الأخيرة شهدت السوق المصرية تنوعا في مشروعات سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية

وقال “الخولي ” إن مفهوم اللوجستيات لم يكن واضحا لدى المجتمع خلال الـ15 عاما الماضية، بينما خلال الفترة الأخيرة شهدت السوق المصرية تنوعا كبيرا في مشروعات سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية والنقل والتسويق.

وأضاف مديرالعمليات بشركة لوجيسيكا، أن الاهتمام بقطاع سلاسل الإمداد لم يعد يقتصر علي القطاع الخاص ولكنه أصبح يلقي اهتماما ورعاية ودعم من الدولة والتي سعت مؤخرا لإقامة مشروعات المستودعات الاسترتيجية للأدوية وأخرى للسلع لضمان المخزون الاستراتيجي ، بجانب التوجه المتطور في أعمال البنية التحتية للطرق ، والتي كان لها أثر كبير في جذب الاستثمارات ، وزيادة عدد الشركات العاملة في القطاع.

ولفت إلى أن الطرق في الفترات الماضية كان تمثل عنصر طرد للاستثمارات، بينما حاليا ساهمت في تقليل تكاليف النقل والوقت وتحولت إلى عنصر جذب لإقامة مشروعات في مناطق بعيدة.

وقال مصطفي إبراهيم ، مدير المشروعات بشركة استشارات ، إنه منذ خمس سنوات كان يتم ربط مفهوم سلاسل الإمداد باللوجيستيات وبينما مع ارتفاع الوعي بأهمية ذلك القطاع ، أصبح مفهوم سلاسل الإمداد يتضمن التخطيط والإنتاج والنقل، المشتريات، والتسويق وغيرها من الأنشطة، أي سلسلة متكاملة من العمليات مترابطة بدءا من توريد المواد الخام حتي الوصول إلى العميل.

الدولة تهتم بمشروعات سلاسل الإمداد عبر تشجيع الاستثمار في المناطق الحرة وتطوير الموانئ والطرق والخدمات اللوجستية

وقال “إبراهيم” إن الدولة أصبحت تهتم جدا بتلك المشروعات وتشجعها من خلال تشجيع الاستثمار في المناطق الحرة، وتطوير الموانئ، والطرق والخدمات اللوجستية، ولم يعد الأمر يقف فقط علي عملية النقل كما كان متعارفا عليه، بجانب تسهيل العمليات اللوجيستيات باعتبارها مؤشرا قويا على قوة اقتصاد الدولة من خلال التوجه مؤخرا إلى تطبيق النافذة الواحدة والتسهيلات الجمركية.

وأوضح أن مؤشر اللوجيستيات LPI ، يعكس مدى تفوق الدول في تطبيق المفهوم اللوجيستي في أعمالها ، وكلما ارتفعت مرتبة مصر في ذلك المؤشر ، ينعكس علي جذب الاستثمارات لها ، مشيرا إلى أن الدولة مؤخرا دشنت منظومة المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية، والذي يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والميكنة خاصة ما يتعلق بالوثائق والبيانات لجميع الجهات الحكومية مما سيكون داعما كبيرا لقطاع سلاسل الإمداد واللوجستيات والتحكم في سلاسل الإمداد بشكل إلكتروني فعال.

وخلال ورش المؤتمر ، قال هيثم أباظه مدير المخازن الجمركية في مجموعة راية ، أن الدورة الثانية شهدت إقامة نحو 80 ورشة عمل في جميع مجالات سلاسل الإمداد واللوجستيات ، من التخطيط والتوظيف والخدمات اللوجيستية والتوظيف والنقل وأنواعه المختلفة، مما حقق تفاعلا كبيرا بين المشاركين والمتحدثين.

المؤتمر يشهد نقل خبرات كبيرة بين العاملين في القطاع والوقوف على تطور المجال

وأوضح “أباظة” أن المؤتمر يشهد نقل خبرات كبيرة بين جميع العاملين في القطاع والوقوف علي تطور المجال بجانب على اهتمام الدولة بالقطاع خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناه السويس، والاتجاه لدعم تجارة الترانزيت ، مستغلة موقعها المتميز في ربط تجارة دول آسيا بأوروبا وأفريقيا والخليج العربي، بجانب الاهتمام بالموانئ الجافة والمستودعات الجمركية لاسيما في السخنة و6 أكتوبر.

وقال “أباظة” إن أكثر الوظائف المنتشرة بقوة جميعها مرتبطة بقطاع النقل وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، بسبب تنوع أنشطة ذلك القطاع، وارتفاع الوعي لدى الأفراد بشكل مستمر.

وأضاف أن شركته ، متخصصة في عمليات التخزين بمنطقة العين السخنة ، وتملك مخازن جمركية إيداع عام ، أي تقوم علي تفريغ الحاويات في المخازن دون تخليص جمركي كامل، علي أن تعود الحاوية الي الموانئ، مرة أخري بعد تفريغها ، مما يقلل التكدس، علي أن يتم التخليص الجمركي بتلك الساحات التخزينية المتواجد فيه دائرة جمركية، في إطار المزايا الجمركية التي تتمتع بها الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس.

من ناحيته قال الدكتور هشام العركي، مدير حاضنة اللوجستيات وسلاسل الإمداد بمركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري: إن مؤتمر “الابتكار وسلاسل الإمداد” يعد الأول من نوعه داخل مصر والوطن العربي في مجالات اللوجستيات وريادة الأعمال، موضحا أن شركة “icareer” للخدمات والتطوير الوظيفي، تقوم بتنظيم المؤتمر السنوي.

المؤتمر يضم أكثر من 2000 متخصص من طلاب الجامعات ورواد الأعمال ومديري الشركات العالمية

ولفت “العركي ” إلى أن المؤتمر يضم أكثر من 2000 متخصص من طلاب الجامعات ورواد الأعمال ومديري الشركات العالمية ورجال الصناعة والمستثمرين والجهات الحكومية، بالإضافة إلى شركات الملاحة وخطوط الطيران وشركات والشحن وشركات الاستيراد والتصدير والمخازن، والشركات الناشئة في مجال اللوجستيات وسلاسل الإمداد.

ومن ناحيته قال أكرم مروان، المدير التنفيذي لشركة “icareer” إن المؤتمر يضم أكثر من ٨٠ ورشة عمل متخصصة ، علي مدار يوم السبت، بالإضافة الي أنشطة الإرشاد الأكاديمي والوظيفي ومناقشات العمل الجماعية التي ينفذها أكثر من ٢٠٠ متحدث من رجال الصناعة مع أعضاء هيئة التدريس، مستهدفا زيادة الوعي عن مجال اللوجستيات وسلاسل الإمداد وتأهيل الشباب لسوق العمل، منوهًا بأنه سيتم استعراض أحدث ما تم التوصل إليه عالميًّا وكيفية تطبيق ذلك التطور السريع في مجال اللوجستيات داخل مصر.

وأضاف “مروان” أن المؤتمر من خلال فاعلياته المتعددة يساعد في خلق فرص تدريب وعمل للطلاب والخريجين، فضلا عن فرص التعاون المشترك بين الشركات وبعضها وبين رواد الأعمال والمستثمرين وبين رجال الصناعة.

يذكر أن المؤتمر برعاية شركة “نقلة لخدمات النقل ، بالإضافة إلى الراعي البلاتيني وتضم شركات ترانس مار ، رايا، ومرسول ، وكارجو لينكس ، بينما الراعي الذهبي يضم شركات أراماكس، ودي إتش إل ، وبوستة ، وجامعة ESLSCA.