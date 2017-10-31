خبير مكافحة إرهاب: منفذو حادث الواحات لم يتحركوا منذ العملية

أحمد الدسوقى:أكد العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الارهاب الدولى، أن منفذو حادث الواحات ظلوا مختبئين منذ الحادث وحتى اليوم، حتى لا يتم رصد تحركاتهم من خلال الأجهزة الأمنية.وأشار صابر خلال لقائه ببرنامج مساء DMC ، إلى أنه بعد حادث الواحات تم تشكيل غرفة قيادة عمليات تجمع كافة الأجهزة الأمنية لرصد

أحمد الدسوقى:

أكد العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الارهاب الدولى، أن منفذو حادث الواحات ظلوا مختبئين منذ الحادث وحتى اليوم، حتى لا يتم رصد تحركاتهم من خلال الأجهزة الأمنية.

وأشار صابر خلال لقائه ببرنامج مساء DMC ، إلى أنه بعد حادث الواحات تم تشكيل غرفة قيادة عمليات تجمع كافة الأجهزة الأمنية لرصد وتتبع تحركات الجماعات الإرهابية.

ولفت إلى أنه تم ملاحقة العناصر الإرهابية التي نجت من الضربة الجوية عن طريق القوات الخاصة التي حررت النقيب محمد الحايس.

وأضاف:”عمليات تحرير الرهائن من أصعب المهام التي تقابل أي قوات ونسب نجاح عمليات تحرير الرهائن لا يتعدى الـ 20 %”.