خبير مصري: خبرات الصين وتقدمها البيئي ينعكس إيجابيًا على جهود الدولة في مكافحة التلوث

أكد خبير البيئة المصري الدكتور مجدي علام أن الخبرات الصينية والتقدم التكنولوجي الهائل الذي أحرزته الصين في مجال البيئة ينعكس إيجابيا على جهود ومبادرات مصر في مكافحة التلوث ومنها “اتحضر للأخضر” خاصة في ضوء التعاون المتنامي بين الصين ومصر.

وقال علام في مقابلة خاصة مع وكالة “شينخوا” بمناسبة اليوم العالمي للبيئة إن هناك تعاونا كبيرا بين الصين ومصر والدول النامية في جميع مجالات التنمية وفي مقدمتها الزراعة والصناعة والطاقة.

وأشار الخبير المصري، ومستشار مرفق البيئة العالمي التابع للبنك الدولي، إلى أن أخطر مشكلة بيئية تواجهها مصر تتمثل في التلوث الشديد الناتج عن المركبات والدراجات النارية في المناطق السكنية بالمدن والقرى، وحث على زراعة الأشجار للتغلب على هذه المشكلة.

خطة لزراعة 100 مليون شجرة فى مصر

وأوضح أن مصر أطلقت خطة لزراعة 100 مليون شجرة في إطار مبادرة “اتحضر للأخضر” والتي تم إطلاقها كجزء من استراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

وأكد علام، وهو أيضا الأمين العام لاتحاد خبراء البيئة العرب، أن مصر يمكن أن تستفيد من خبرات الصين في هذا الصدد.

“الصين هى الدولة الأولى فى العالم من حيث زراعة الأشجار فى السنوات العشر الماضية”، هكذا قال الخبير البيئي.

وأكد الخبير المصري أن الغابات بالمناسبة هي مصنع الأكسجين وحاضنة التنوع البيولوجي في العالم.

وأضاف أن الصين أطلقت أكبر حملة تشجير في العالم، واصفا هذه الخطوة بأنها نجاح آخر للصين.

كما يمكن لمصر الاستفادة من تعاونها مع الصين في الاقتصاد الأخضر، خاصة أن الصين رائدة على مستوى العالم في إنتاج الطاقة الشمسية، بحسب الخبير المصري.

وقال علام لوكالة شينخوا إن الصين هي الدولة الرائدة في العالم تقريبا في مجال الطاقة الشمسية، ونحن نستورد من الصين طلمبات المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية.

وأضاف أن الصين تشارك أيضا مع مصر في مشروعات خاصة بإعادة استخدام الهيدروجين الأخضر والأزرق وأنواع الطاقة الجديدة.

وتابع علام أن إعادة تدوير النفايات ومعالجة مياه الصرف الصحي من بين المجالات الرئيسة الواعدة للتعاون بين مصر والصين، مشيرا إلى أن مصر تستورد بالفعل ماكينات إعادة التدوير من الصين.