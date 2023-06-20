خبير مصرفي : قرار طرح شهادات دولارية بفائدة 10% لابد أن يشمل جميع المصريين

قال محمد عبدالعال الخبير المصرفي، إنه مؤيد بشدة قرار طرح شهادات دولارية، وذلك وسط تكهنات حول إقدام البنوك الحكومية على طرح شهادات استثمار دولارية، بفائدة قد تصل إلى 10% للمصريين في الخارج والأجانب المقيمين ومزدوجي الجنسية، ضمن اصلاحيات مصرفية لجذب العملة الصعبة الفترة المقبلة.
وأضاف «عبدالعال» لـ«المال» أن قرار
وضع السوق الموازية في حالة طرح شهادات دولارية
وأوضح الخبير المصرفي أن طرح شهادات دولارية بفائدة مرتفعة في الوقت الذي نشهد فيه نقصا في النقد الأجنبي؛ سيعمل على تشجيع حاملي العملة الأجنبية على توجيهها للقنوات الرسمية، مما سيقلص دور السوق الموازية بشكل كبير.
وأشار إلى أنها تعتبر خطوة جيدة لتوفير السيولة الأجنبية بعيدًا عن اللجوء للسوق الدولية للإقتراض، وهو ما سيعمل على توفير الدولار من القنوات المحلية الوطنية، لافتًا إلى عدم وجود أيه نتائج سلبية لاتخاذ تلك الخطوة، بل على النقيض سيجنب من خفض تصنيف مصر الإئتماني لقدرتها على توفير السيولة الدولارية بعيدًا عن القروض الخارجية.
أكثر من عام على أزمة نقص العملة الأجنبية
تواجه مصر
وتواجه مصر ومعظم الدول أزمة اقتصادية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، حيث تقلص المعروض الكلي من السلع الُمنتجة والُمصدرة من دول ذات ثقل في تصدير الحبوب والطاقة، مما دفع الأسعار للارتفاع، واضطرت الولايات المتحدة الأمريكية لرفع الفائدة أكثر من مرة، وهو ما دفع الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين للخروج من الأسواق الناشئة – من ضمنها مصر – لتتجه إلى الأسواق الكبرى الأكثر صمودًا أمام التحديات الاقتصادية العالمية.
خرج من مصر نحو 22 مليار دولار استثمارات أجنبية في أدوات الدين المحلي، وهو ما تسبب في حدوث فجوة ملموسة في المعروض النقدي من العملة الأجنبية،