خبير مصرفي: التكنولوجيا تمكّن البنوك من جذب أكبر عدد من العملاء وتلبية احتياجاتهم

قال بهاء فاروق، رئيس قطاع التحول الرقمي في بنك مصر، إن التكنولوجيا موجودة ومستخدمة في البنوك منذ سنوات عدة، لكن الجديد في هذا الصدد هو الاستخدامات الجديدة وتوظيفاتها في القطاع المصرفي.

وأضاف خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر ثورة التكنولوجيا المالية الذي انطلق اليوم، أن التكنولوجيا بأدواتها وتقنياتها المختلفة توفر الكثير من الوقت والجهد في العمل المصرفي.

ولفت إلى أن استخدام التكنولوجيا يسهل العمل المصرفي، فضلا عن تسريع العمليات والإجراءات البنكية مثل الدراسة الائتمانية والتحليل الائتماني.

وأفاد أن شركات التكنولوجيا المالية الموجودة حاليًا في السوق المصرية تعمل على تقديم العديد من المنتجات المبتكرة والتي لديها القدرة على جذب أكبر قدر من العملاء.

وذكر أن بنك مصر يبذل جهودًا مكثفة من أجل تعزيز التحول الرقمي وتقديم خدمات مالية مصرفية.

ولفت «فاروق» إلى أن البنك يسعى من خلال الأدوات والتقنية الرقمية إلى خدمة عملاء على أفضل نحو ممكن، مستخدمًا أحدث الأساليب والأدوات في الذكاء الاصطناعي وغيره.