خبير مصرفي: البنوك تكافح التهرب الضريبي عبر إدارات الالتزام

كتب- سيد بدر:قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن البنوك لديها إدارات التزام قوية تعمل بالفعل على مكافحة التهرب الضريبي للحسابات الشخصية.وأشار في تصريحات لـ"المال" إلى أن الإدارات المصرفية تقوم بمراقبة الحسابات الشخصية فإذا تحولت للتعامل في المعاملات التجارية يتم

كتب- سيد بدر:

قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن البنوك لديها إدارات التزام قوية تعمل بالفعل على مكافحة التهرب الضريبي للحسابات الشخصية.

وأشار في تصريحات لـ”المال” إلى أن الإدارات المصرفية تقوم بمراقبة الحسابات الشخصية فإذا تحولت للتعامل في المعاملات التجارية يتم التعامل معها فورًا باعتبارها متهربة من الضرائب.

وحول احتمالية أن تتسبب التصريحات المتتالية حول سرية حسابات العملاء في إحداث بلبلة داخل القطاع المصرفية وعدم ثقة من المتعاملين، شدد عبدالعال على أن القطاع المصرفي يتمتع بشفافية وإفصاح وعلاقة قوية مع العملاء، كما أن هناك وعيا من قبل العملاء بأن أموالهم مضمونة لدى البنوك.

وأثار تصريح من عماد سامى ، رئيس مصلحة الضرائب ، لوكالة رويترز حول وجود مقترح تشريعي يسمح لوزير المالية بكشف حسابات الشركات المتهربة من الضرائب، غضب محافظ البنك المركزي، الذي شدد على أنه لن يسمح بذلك، وسيدافع عن سرية حسابات العملاء.

وقال عامر “إنه لن يسمح بتعديل قانون البنوك فيما يتعلق بسرية حسابات العملاء”، وأضاف أن “البنك المركزى سيدافع عن استمرار قانون سرية حسابات العملاء”، وقال “ننصح رئيس مصلحة الضرائب بالتريث فيما يقول”.

جدير بالذكر أن قانون البنوك الجديد الذي يعمل عليه البنك المركزي حاليًّا سيتضمن بابًا مخصصًا لحماية المستهلكين.

وفي ذات الوقت أشار إلى أن النظام الضريبي المحكم يصب في صالح الدولة، وأي تعديل تشريعي يسعى لمواجهة المتهربين يجب الترحيب به طالما لا يتعارض مع القوانين الموضوع لحماية العملاء وسرية حساباتهم، مشيرًا إلى ما تقوم به الولايات المتحدة لملاحقة مواطنيها في خارج أراضيها للحفاظ على مواردها الضريبية.