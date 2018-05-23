خبير مصرفى: عوامل موسمية وخارجية وراء ارتفاع الدولار

سهير محمدقال محمد عبد العال الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة عدد من البنوك، إن التحركات التى يشهدها سعر الدولار تعكس عوامل موسمية محلية واُخرى مرتبطة بعوامل خارجية دولية، ولا تعكس عدم توازن فى العرض أو الطلب الكلى على النقد الأجنبى.وأوضح عبد العال أن سعر صرف الدولار تحكمه منذ التعويم آلية العر

سهير محمد

قال محمد عبد العال الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة عدد من البنوك، إن التحركات التى يشهدها سعر الدولار تعكس عوامل موسمية محلية واُخرى مرتبطة بعوامل خارجية دولية، ولا تعكس عدم توازن فى العرض أو الطلب الكلى على النقد الأجنبى.

وأوضح عبد العال أن سعر صرف الدولار تحكمه منذ التعويم آلية العرض والطلب وهذه الآلية تجعل من المستحيل تحت الظروف العادية أن يكون السعر ثابتا ومستقراً لفترات طويلة ،وإنما المنطقى أن يتباين صعوداً و هبوطاً أو عرضياً.

وكان الدولار قد ارتفع خلال الايام الماضية ليسجل اعلى سعر منذ نهاية عام 2017 عند 17.89 جنيه للشراء و17.99 جنيه للبيع.

وقال إن حركة الدولار خلال الفترة الماضية لم تشهد تغيرات جزرية أو حادة بل كان معدل التذبذب طبيعياً ومعقولاً،حيث بدأ فى ٢٠١٧ بسعر ١٨،٣٨ ،وانتهى عند سعر متوسطه ١٧،٧٨ وهو السائد حالياً.

ويرى عبد العال أن هناك أسبابا نفسية مرتبطة بتوقعات سابقة لم تثبت صحتها، صادرة من مؤسسات تقييم دولية ،حول إمكانية ارتفاع الدولار خلال العامين الحالى والمقبل.

وأضاف أن هناك أسبابا مرتبطة بالقصور أو الفائض فى مراكز النقد الأجنبى الذى يمكن أن يحدث عند تصفية صفقات المبادلة الآجلة التى تتم بشكل دورى بين مبيعات المستثمرين للدولار مقابل مشترياتهم من سندات وأذون الخزانة فعند خروجهم يتجهون لتدبير إحتياجاتهم من الانتربنك، ولأسباب اجرائية وفنية قد تطهر فجوات دولارية محدودة سرعان ما تتوازن يتوالى الصفقات.

وقال إن هناك عاملا آخر مهما وهو الارتفاع العالمي لاسعار النفط وهو الامر الذى سيعكس ارتفاعا فى قيمة فاتورة الاستيراد، وهو الامر الذى يولد مخاوف من زيادة الطلب على الدولار، كما أن ارتفاع النفط فى الاسواق العالمية يؤدى حتماً الى موجة تضخمية جديدة فى أسعار كل السلع ومستلزمات الإنتاج المستوردة.

وأضاف عبد العال أن التغيرات السياسية على الساحة الدولية ومنها إلغاء أمريكا الاتفاق النووى مع إيران، أدت إلى ارتفاع أسعار الدولار امام العملات فى الاسواق العالمية، بالإضافة إلى السياسة النقدية التقييدية التى أعلن عنها المركزي الأمريكى والتى بمقتضاها سوف يرفع أسعار الفائدة على الدولار، ويلاحظ ان المركزي المصرى بدأ فى التخفيف من سياستة النقدية الانكماشية تدريجياً، كل له أسبابه، ولكن تعارض الاتجاهين قد يشكل بعض التأثير النفسى لصالح العملة الخضراء.

وقال عبد العال إنه رغم كل تلك العوامل الضاغطة لكن هناك الكثير من العوامل الداعمة لاستقرار سعر صرف الجنيه، ومنها احتياطى النقد الأجنبى الذى يزيد على الـ ٤٤مليار دولار، كما انه لا يوجد أى مراكز مكشوفة أو معلقة لدى الجهاز المصرفى ويتم سداد جميع الاعتمادات المستندية فى تواريخها مع استمرارتحسن تدفق النقد الأجنبى من مصادرة المختلفة التقليدية وغير التقليدية، إضافة ما هو متوقع من زيادات من حقل غاز ظهر وبداية عمل الشركة المصرية للتكرير وتفعيل إتفاقيات مناطق تكرير وتصدير النفط.

وأكد عبد العال أنه لا توجد مخاوف جادة من إمكانية تولد اتجاه صعودى لسعر الدولار مقابل الجنيه حتى نهاية العام الحالى.