خبير: مشروع قانون النقابات مخالف للدستور

إيمان عوف يقول صلاح الأنصاري، خبير التدريب بمنظمة العمل الدولية والقيادي النقابي، إن منظمة العمل الدولية هي إحدى وكالات الأمم المتحدة، ومصر عضو فيها منذ عام 1936، وصادقت مصر على 63 اتفاقية دولية ومعنى المصادقة أنها تكون ملتزمة بتفعيلها فى تشريعاتها، أى أن الاتفاقية الدولية تعد جزءا من التشريع الوطن

إيمان عوف

يقول صلاح الأنصاري، خبير التدريب بمنظمة العمل الدولية والقيادي النقابي، إن منظمة العمل الدولية هي إحدى وكالات الأمم المتحدة، ومصر عضو فيها منذ عام 1936، وصادقت مصر على 63 اتفاقية دولية ومعنى المصادقة أنها تكون ملتزمة بتفعيلها فى تشريعاتها، أى أن الاتفاقية الدولية تعد جزءا من التشريع الوطنى، أو لها قوة القانون والدستور احترم ذلك فى المادة 93.

وذُكِرَت منظمة العمل الدولية خلال الأيام القليلة الماضية، وتعامل البعض معها باعتبارها منظمة أجنبية، وأنه لا يجوز لها التدخل في شئون مصر الداخلية، وردد البعض احتمالية فرض عقوبات على مصر من قبل المنظمة بسبب قانون النقابات العمالية، ووضع اسم مصر في القائمة القصيرة للدول المنتهكة للحريات النقابية.

وأضاف أن الاتحادات الدولية النقابية ليست جهات أجنبية وإنما هي منظمات نقابية، أتاح القانون الانضمام إليها؛ واتحاد نقابات عمال مصر عضو فى الاتحاد العالمى للنقابات وعضو فى الاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب وأى مساعدات فنية من قبل منظمة العمل الدولية والاتحادات النقابية الدولية لا تعد تمويلا أجنبيا وإلا لماذا قبلت وزارة القوى العاملة واتحاد نقابات عمال مصر التعاون مع منظمة العمل الدولية فى العديد من البرامج التدريبية، ما زال البعض منها قائم حول تعزيز القدرة التنافسية وغيرها من البرامج، لذا فإنه لا يليق أن نسمى هذا تمويلا أجنبيا، وإلا لماذ قبل الاتحاد العام والمؤسسة الثقافية العمالية تمويل برامج من منظمة فريدريش ايبرت وهى منظمة ألمانية عملت على أرض مصر بترخيص من الحكومة المصرية؛ إذا لا يجب المغالطات ونحن ضد التمويل الأجنبى بكل صوره وأشكاله ومن يثبت أن هناك منظمة نقابية مصرية تتلقي تمويلا أجنبيا أن يتقدم إلى النائب العام.

أوضح الأنصاري أن النقطة الثانية التي يجب الالتفات إليها في أزمة قانون النقابات العمالية هو استخدام فزاعة الأمن القومى، الذي له مدلول واضح ومحدد، وهو الحفاظ على أرض مصر، وحدودها وسمائها من أى اعتداء؛ فما علاقة الحرية النقابية بالأمن القوم؟

عدد خبير التدريب بمنظمة العمل الدولية أزمات قانون النقابات الذي من المقرر التصويت عليه يوم 15 المقبل، في أنه استثنى أصحاب المعاشات من القانون، على اعتبار أنهم ليسوا عمالا، ولا تربطهم علاقة عمل مع صاحب عمل، وأنه حق يراد به باطل، متسائلا هل من يستمر بعد بلوغ سن التقاعد يمثل العمال له علاقة عمل؟ وهل العاملون بالخدمة المنزلية باستثناء سريان قانون العمل عليهم لهم صاحب عمل؟ مؤكدا أنه من حق أصحاب المعاشات أن يكون لهم تنظيمهم النقابى للدفاع عن مصالحهم، وهم يمثلون 9 ملايين أسرة.

والأزمة الأكبر هى أن مشروع قانون النقابات العمالية حدد نقابة واحدة فى المنشأة بقوة القانون، وهو أمر يخالف القانون والدستور، الذي أقر بأنه لا تعددية ولا أحادية بقوة القانون، وأنه إذا ربطنا ذلك بالمادة الثالثة من قانون الإصدار بالتمايز فى توفيق الأوضاع بين النقابات التى كانت خاضعة للقانون 35 وتعديلاته فهذا وحده كفيل بإقصاء النقابات المستقلة، وهذا هو الغرض من القانون والنقطة الأخيرة أن تحديد عدد العمال الذين يحق لهم تكوين نقابة بـ250 عاملا فهذا معناه أن المنشآت التى يقل فيها عدد العمال عن هذا العدد محرمون بقوة القانون.