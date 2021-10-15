لايف

خبير قرغيزي : تجربة الصين في الحفاظ على التنوع البيولوجي تستحق دراسة شاملة

مشيرا إلى أن فلسفتها الخاصة بالحضارة البيئية، التي نص عليها دستور البلاد، مهمة لجميع البلدان
المال - خاص 11:05 م, الجمعة, 15 أكتوبر 21 11:05 م, الجمعة, 15 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قال الخبير القرغيزي شيراديل باكتيغولوف إن تجربة الصين في الحفاظ على التنوع البيولوجي تستحق دراسة شاملة.

وأضاف باكتيغولوف في لقاء أجرته معه وكالة أنباء ((شينخوا)) أن الصين تدعم بشكل ملحوظ حماية التنوع البيولوجي، مشيرا إلى أن فلسفتها الخاصة بالحضارة البيئية، التي نص عليها دستور البلاد، مهمة لجميع البلدان لتحقيق أهداف التنوع البيولوجي الخاصة بها.

وتستضيف الصين هذا الأسبوع الاجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في مدينة كونمينغ بمقاطعة يوننان.

اقرأ أيضا  وزيرة البيئة: أزمة كورونا منحت فرصة للاهتمام بقضايا التنوع البيولوجي وتخصيص تمويلات دولية

وقال باكتيغولوف إن “تجربة الصين تستحق دراسة شاملة، لأنها حتى الآن الدولة الوحيدة في العالم التي تتعامل على أساس منهجي وعلى مستوى عال للغاية مع إنشاء حضارة بيئية”.

وشدد على أن “الأمر يتعلق بانسجام المجتمع البشرى والطبيعة لضمان حياة أفضل للناس العاديين”.

وتعد الصين من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية التنوع البيولوجي.

وقال إن الصين صادقت على بروتوكولين للاتفاقية: بروتوكول قرطاجنة للسلامة البيولوجية وبروتوكول ناغويا بشأن الوصول وتقاسم المنافع، مضيفا أن الصين منذ عام 2019 تعد واحدة من أكبر الدول المانحة للميزانية الأساسية للاتفاقية والبروتوكولين.

اقرأ أيضا  السفير البريطاني: نتطلع لزيادة أعداد السائحين إلى مصر ونشكر مسئولي شرم الشيخ على حسن الاستقبال

وفي حديثه عن فكرة بناء مجتمع من جميع أشكال الحياة على الأرض، قال باكتيغولوف إن الفكرة وثيقة الصلة روحيا من سكان منطقته، لأن مفهوم اتخاذ القرار الجماعي والعمل كان دائما حاضرا في تاريخهم.

وأضاف “لذلك، فإن فكرة بناء مجتمع من جميع أشكال الحياة على الأرض مفهومة وقريبة، لأنها تقدم قيما مشتركة للإنسانية. والمهمة الأكثر أهمية هي تنظيم الأشخاص والبلدان ليس بشكل هرمي، من أعلى إلى أسفل، بل على العكس من ذلك منحهم الثقة وترك أفراد المجتمع يقررون بأنفسهم كيفية التصرف مع تقاسم المسؤولية بينهم”.

اقرأ أيضا  درجات الحرارة اليوم الأربعاء 13-10-2021 فى مصر

ويوفر هذا النهج طريقة للانتقال من عالم أحادي القطبية إلى عالم متعدد الأقطاب، وهي فكرة جذابة للعديد من البلدان، بحسب قوله.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

مفتي الجمهورية : الاحتفال بالمولد النبوي وشراء الحلوى مباح شرعا

أحمد إسماعيل 11:35 م, الجمعة, 15 أكتوبر 21

الملك سلمان يعين وزيرا جديدا للحج والعمرة ويقيل وزير الصحة

المال - خاص 9:23 م, الجمعة, 15 أكتوبر 21

مدير الصندوق العالمي للطبيعة : الصين قدمت التزامات قوية للحفاظ على التنوع البيولوجي

المال - خاص 9:02 م, الجمعة, 15 أكتوبر 21

الصين تطلق أول قمر صناعي لاستكشاف الطاقة الشمسية

المال - خاص 7:33 م, الجمعة, 15 أكتوبر 21

تعرف علي درجات الحرارة غدا السبت وتسجل في أسوان 42 للعظمي

عصام عميرة 7:19 م, الجمعة, 15 أكتوبر 21

سقوط عصابة متخصصة في الإتجار بـ«البيتكوين» (تفاصيل)

أماني عوض 6:52 م, الجمعة, 15 أكتوبر 21