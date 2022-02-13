خبير قانوني: أغلبية المستأجرين عندهم أملاك ويجب نقلهم إليها لحل أزمة الإيجارات القديمة

قال الدكتور عمرو حسنين رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتماني والخبير الاقتصادي والقانوني إن أغلبية المستأجرين عندهم أملاك ويجب نقلهم إليها لحل أزمة الإيجارات القديمة . جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على…

قال الدكتور عمرو حسنين رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتماني والخبير الاقتصادي والقانوني إن أغلبية المستأجرين عندهم أملاك ويجب نقلهم إليها لحل أزمة الإيجارات القديمة .

جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”

وأوضح أن أساس فكرة تعديل قانون الإيجار القديم ألا يضار أحد، لا مستأجر ولا مالك، وبدءا من السبعينيات معظم الناس بدأت تتجه لفكرة “التملك”.

وذكر أن الملكية العقارية من أهم مصادر الدخل للدولة، ويجب أن تكون معروفة، قائلاً : “الموضوع ده اتحل من خلال قانون الضريبة العقارية”.

وكشف عن مفاجأة من العيار الثقيل وهي أن حوالي 70% من المستأجرين إيجار قديم لديهم أملاك قائلاً : ” 70% من مستأجري الإيجار القديم عندهم أملاك أخرى. واللي عنده ملك آخر من الظلم ألا ينتقل إليه ويحتل ملك الآخرين”.



واقترح على كل مالك يعود له ملكه أن يدفع مبلغ للدولة قائلاً : “المالك اللي يرجعله منزله يدفع مبلغ حلو للدولة”؛ لتقاطعه الحديدي قائلة : “يدفعها بناء على إيه!! فيه ناس كتير من الطبقة المتوسطة ومتقدرش تدفع”.

وعقب قائلا: “اقترح حصر الثروة العقارية والمستأجر الذي لديه أملاك عليه أن ينتقل لأملاكه وهذا يحرر التعاقد مباشرة بين المستأجر والمالك”.