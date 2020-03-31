خبير في تدريب كلاب البحث يعرض طريقة حديثة لاكتشاف المصابين بفيروس كورونا

قال مينا نسيم ، أحد المتخصصين في تدريب كلاب البحث والتفتيش وتقفي الأثر ، إنه يمكن تدريب كلاب للبحث والتفتيش للكشف عن حالات المصابين بفيروس كورونا سواء في المطارات أو المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وكذلك تدريب كوادر متخصصة من الجهات الراغبة على العمل في اكتشاف المرض من خلال الكلاب المدربة على ذلك.

وقال مينا نسيم ، الحاصل على شهادات من منظمات أجنبية ومحلية لاعتماد مدربي كلاب العمل والبوليسية ، إن فكرة استخدام الكلاب في الكشف عن الامراض ليست بجديدة فهي معمول بها في اكتشاف حالات السرطان والملاريا في العالم كما انه تجري حاليا ابحاث في بريطانيا على استخدام الكلاب في اكتشاف مرض كورونا “كوفيد19”.

وأشار في بيان اليوم أنه يحتاج فقط الى توفير وزارة الصحة والمعامل المركزية مسحة للخلايا أو الانسجة المصابة من المرضي يتم من خلالها تدريب الكلاب على رائحتها واكتشاف المريض من غير المريض.

وأضاف مينا نسيم انه اذا تم النجاح في تدريب الكلاب على رائحة الخلايا أو الأنسجة المصابة من جسم الانسان بكورونا سيتم توفير الوقت والجهد والنفقات على المواطن والدولة في اكتشاف المرض مبكرا وسيتم تخفيف العبء على الطاقم الطبي بشكل كبير في مواجهة الأزمة.

وقال انه يجري حاليا على قدم وساق كثير من الابحاث لاكتشاف مرض كورونا بشكل عاجل وسحب وأخذ عينات لفحص المصابين بطرق مبتكرة.

