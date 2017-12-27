سيـــاســة

خبير في الأمراض العصبية للأطفال بالجلاء العسكري

بدور إبراهيم:يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالجلاء الأستاذ الدكتور لورانت سيرفى، خبير الأمراض العصبية، وأمراض العضلات للأطفال بفرنسا فى الفترة من 7 وحتى 10 يناير القادم، وتستقبل المستشفى حاليا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير من المدنيين والعسكريين يوميا عدا الخميس والجمعة.
11:24 ص, الأربعاء, 27 ديسمبر 17 11:24 ص, الأربعاء, 27 ديسمبر 17

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بدور إبراهيم:



يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالجلاء الأستاذ الدكتور لورانت سيرفى، خبير الأمراض العصبية، وأمراض العضلات للأطفال بفرنسا فى الفترة من 7 وحتى 10 يناير القادم، وتستقبل المستشفى حاليا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير من المدنيين والعسكريين يوميا عدا الخميس والجمعة.

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