خبير عن نظام سويفت التي تهدد به روسيا: كود مشفر تستفيد منه 11 ألف مؤسسة مالية

قال الدكتور نبيل زكي أستاذ الاقتصاد الدولي بمعهد نيويورك للعلوم المالية إن نظام سويفت التي تهدد به روسيا من جانب الدول الداعمة لأوكرانيا عبارة عن كود مشفر تستفيد منه 11 ألف مؤسسة مالية. جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج…

قال الدكتور نبيل زكي أستاذ الاقتصاد الدولي بمعهد نيويورك للعلوم المالية إن نظام سويفت التي تهدد به روسيا من جانب الدول الداعمة لأوكرانيا عبارة عن كود مشفر تستفيد منه 11 ألف مؤسسة مالية.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

ومن يوم الخميس تشن ورسيا هجوما على أوكرانيا بدعوى الدفاع عن أمنها القومي، وسط تأكيد أمريكا ودول غربية أن غزو واعتداء على سيادة دولة.

وأوضح أن مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشؤون أفريقيا أكد أنه لا بد من توخي الحذر عند فرض العقوبات المالية والاقتصادية على روسيا لأنها سترتد سلبا على كل مصالح أمريكا والدول الغربية.

وكشف أن العقوبات لن تكون فعاله مع روسيا لأنها أمضت ومنذ عام 2014 لتحسين وضعها الاقتصادي، ومن ناحيه العملة النقدية فروسيا لديها 650 مليار دولار أمريكي.



ولفت إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد عمل على خفض نسبة الديون الخاصة بدولته، حيث أنه وفي 2014 وصل حجم الدين الروسي إلى 750 مليار دولار، وحاليا وصل الدين الخارجي لبوتين لا يتعدي الـ145 مليار دولار أي 18% من الدخل القومي الإجمالي.

وأكد أن العقوبات لم تطل أهم السلع الأساسية كالقمح والبترول والذرة والغاز الطبيعي، حيث أن أكبر أحتياطي من الغاز الطبيعي موجود في روسيا بواقع 48 تريليون متر مكعب، تنتج منه سنويا 22 تريليون.



وذكر أن الاحتياطي الروسي رهيب، وفرق كبير بينها وبين أمريكا لأن أمريكا لا يتعدى الاحتياطي الأمريكي 15%.



وحول عقوبات نظام سويفت قال : “سويفت هو نظام اقتصادي مصرفي عبارة عن كود مشفر، وإذا تم إلغائه بالنسبة لروسيا فأوروبا هتتأذي في استيراد الغاز لأنه يفيدها في ذلك.”