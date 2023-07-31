خبير عقاري : 23 ألف جنيه متوسط سعر المتر السكني في العاصمة الإدارية الجديدة

قال على جابر رئيس القطاع التجاري بشركة ماستر جروب للتطوير العقاري ، إن متوسط أسعار الأمتار السكنية في العاصمة الإدارية في الوقت الراهن تبدأ من 18 ألف جنيه للمتر، وتتجاوز 30 ألف جنيه في الوحدات كاملة التشطيب.

وأضاف أن متوسط سعرالمتر حاليًا يبلغ 23 ألف جنيه للمتر، عوضا عن 8 آلاف جنيه في عام 2017، وذلك دليل على أن العائد على الاستثمار في العاصمة كبيراً وجاذباً للمستثمرين.

ولفت جابر إلى أن انتقال الوزارات والهيئات الحكومية للعمل بكامل طاقتها في العاصمة الإدارية الجديدة، أدى إلى زيادة حركة «الريسيل» أي إعادة بيع الوحدات السكنية.

استمرار ارتفاع مبيعات العقارات في الربع الثالث من العام الحالي

موضحا أن ذلك دليل على نجاح مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ومؤشر كبير على استثمار الافراد وتحقيق مكاسب كبيرة منذ بداية العمل في العاصمة الجديدة منذ عام 2017.

وأكد استمرار الإقبال على المشروعات السكنية بمنطقة شرق القاهرة خاصة العاصمة الإدارية الجديدة، موضحا عدم تأثر حركة مبيعات القطاع العقاري في الربع الثالث من العام الحالي في تلك المنطقة، بالزخم الشديد والإقبال على منطقة الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة.

إقبال على الشراء بالعاصمة

وقال جابر إن سبب استمرار الإقبال على الشراء في العاصمة الإدارية الجديدة هو قلة المعروض من الوحدات السكنية

وأشار إلى أن هناك إقبالا على المشروعات التجارية أيضا، مثل المكاتب الإدارية والعيادات، وأن كانت تقل عن المشروعات السكنية لكبر حجم المنافسة بين الشركات العقارية.

طبيعة السوق العقارية

وأضاف جابر أن السوق العقارية دائما ما تشهد تراجعا في المبيعات داخل القاهرة بشكل كبير خلال فصل الصيف خاصة الوحدات التجارية، مما يؤدي إلى تأثر حركة البيع بشكل جزئي داخل القاهرة الكبرى، إلا أن حركة مبيعات الربع الثالث أكدت على استمرار الارتفاع الذي شهدته السوق العقارية في الربع الثاني من العام الحالي خاصة في منطقة شرق القاهرة.