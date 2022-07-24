خبير عقاري: «العلمين الجديدة» ستكون مقصدًا سياحيًا من مدن الجيل الرابع

أشاد الخبير العقاري ياسر خورشيد، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في امتداد الساحل الشمالي بشكل علمي مدروس وخاصة منطقة الساحل الشمالي الجديد و العلمين .

وأشار إلى أن هناك كثيرا من المشاريع الاستثمارية الخاصة والحكومية تقام هناك لتكون هذه المنطقة مقصدا سياحيا متطورا ، كذلك أشاد بالاهتمام بالطرق في تلك المنطقة لسهولة الانتقال والربط بينها وبين باقي مدن الجمهورية والدول المجاورة.

وأضاف أن موقع مدينة رأس الحكمة ذات المياه الفيروزية الموجود بالساحل الجديد تم اختياره لإقامة منتجع ”كورال هيلز – الساحل الشمالي“ وتم تنفيذ حوالي 80٪ من المنتجع ليكون واجهة مشرفة للمنطقة تليق بجميع زائري مصر.

وإضافة إلى المنتجعات السياحية المقامة هناك والذي يوفر 85٪ مساحات خضراء مفتوحة ومسطحات مائية تخدم جميع المنتفعين به، كذلك فإن جميع وحدات المنتجع دوران فقط أرضي أوعلوي لإتاحة الرؤية الكاملة للبحر لجميع المنتفعين.

مواصفات بالمنتجع تضمن الراحة

وأشار خورشيد الى أن هناك التزاما بمواصفات ومعايير خاصة لراحة قاطني المنتجع حيث يتوفر به العديد من حمامات السباحة بالإضافة إلى خدمات الشاطئ الخاص بالقرية والذي يمتد بواجهة تبلغ 400 متر على البحر مباشرة، تلك الخدمات المتنوعة من ملاعب للكرة الطائرة واليد والقدم وغيرها ستتوفر تباعا، كما سيوجد به العديد من المطاعم والكافيهات وغيرها من الخدمات.

وأضاف الخبير العقاري أن المنطقة تحتاج إلى العديد من الفنادق لمواجهة الضغط المتنامي والمتزايد على تلك البقعة الساحلية الهامة والمقصد الترفيهي المتميز وهو ما سوف يتم تنفيذة بالمنتجع وسيكون من فئة 3-4 نجوم والذي سيكون مقصداً لجميع طبقات المجتمع المختلفة من محبي الجمال والهدوء بالإضافة إلى أن أسعارة ستكون في المتناول.

أسعار مناسبة

واختتم خورشيد بأن مساحات الوحدات المتاحة للبيع في منتجع كورال هيلز – الساحل الشمالي تبدأ من 65 م٢ للشاليهات وتصل إلى 341 م٢ للفيلات، بأسعار بيع تعتبر مناسبة مقابل للجودة والمستوي المقدم ومع الأخذ في الاعتبار أن كافة الشاليهات يتم تسليمها كاملة التشطيب، وأن مقدمات التعاقد تبدأ من 15٪ و أن فترات السداد تصل إلى 6 سنوات.