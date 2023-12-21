خبير عسكرى: التحالف البحري لا يكفي لإنهاء التحدي الذي يشكله الحوثيون في البحر الأحمر

قال أحد الخبراء العسكريين إن التحالف البحري الذي تقوده الولايات المتحدة لا يكفي لإنهاء التحدي الذي تشكله هجمات الحوثيين بسبب التكلفة المنخفضة نسبيا للمسيرات الحوثية، بحسب تقرير لشبكة “سي إن بي سي”.

وأدت الهجمات بالطائرات بدون طيار والصواريخ التي شنها المسلحون الحوثيون المتمركزون في اليمن إلى اضطراب حركة الشحن عبر البحر الأحمر وقناة السويس، وهو ممر مائي ضيق يبحر عبره حوالي 10% من التجارة العالمية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية خلال عطلة نهاية الأسبوع إنها أسقطت “14 مسيرة تم إطلاقها من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن”.

وبعد يوم واحد، أعلنت شركة النفط الكبرى بريتش بتروليم أنها “ستوقف مؤقتًا” جميع عمليات النقل عبر البحر الأحمر، في أعقاب قرارات مماثلة اتخذتها شركات الشحن العملاقة Maersk وMSC وHapag-Lloyd وCMA CGM.

حماية شركات الشحن

وقال البنتاجون الإثنين الماضى إنه يشكل تحالفًا أمنيًا بحريًا مع الحلفاء لمواجهة التهديد وتوفير الحماية لشركات الشحن، الذين قاموا حتى يوم الثلاثاء بتحويل بضائع بقيمة أكثر من 80 مليار دولار بعيدًا عن البحر الأحمر.

وبدلاً من ذلك، يتم تغيير مسار العديد من الناقلات وسفن الشحن التي تمر عادةً عبر قناة السويس إلى المحيط الهندي حول قارة أفريقيا، مما يضيف 14 إلى 15 يومًا في المتوسط للرحلات البحرية، وحذرت شركة الخدمات اللوجستية الدولية DHL من أن “التحويل سيزيد بشكل كبير من أوقات العبور بين آسيا وأوروبا ويتطلب من خطوط الشحن زيادة الطاقة المخطط لها”.

وقد أدت التغييرات بالفعل إلى ارتفاع أقساط التأمين على السفن وساهمت في ارتفاع أسعار النفط. وقد لا تكون القوة العسكرية الأمريكية في المنطقة كافية لقمع الاضطرابات.

وقال رايان بوهل، كبير محللي شئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد واشنطن لأبحاث الشرق الأوسط: “ستكون قوة عمل بحرية مخصصة قادرة على اعتراض الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار بشكل أكثر فعالية ومنع عمليات الصعود على متن السفن، لكن فرقة العمل لن تكون قادرة على التواجد في كل مكان في وقت واحد”.

وتابع:”طالما أن هناك أعدادًا كبيرة من السفن المدنية تتحرك عبر هذه المنطقة، سيكون لدى الحوثيين الكثير من الأهداف للاختيار من بينها”.

فرص نجاح التحالف البحري

وقال سيدهارث كوشال، زميل أبحاث القوة البحرية في المعهد الملكي للخدمات المتحدة ومقره لندن، إن التحالف البحري الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي لا يزال قيد التشكيل، “قادر بشكل جماعي على نشر قوة بحرية كبيرة في البحر الأحمر”.

ومن بين الأعضاء الآخرين في المبادرة متعددة الجنسيات المملكة المتحدة والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا.

وقال كوشال: “كما رأينا من خلال النشاط الأخير للمدمرة “يو إس إس كارني” في المنطقة، يمكن للسفن الحديثة أن توفر حماية كبيرة لنفسها وللسفن الأخرى في مسرح العمليات ضد التهديدات الجوية والصاروخية”، في إشارة إلى المدمرة الأمريكية ذات الصواريخ الموجهة التي أسقطت 14 طائرة بدون طيار السبت الماضى.

لكن “كوشال” أكد أن التحدي لا يزال قائما بسبب “التكلفة المنخفضة نسبيا للطائرات بدون طيار والصواريخ” التي تستهدف الشحن وحقيقة أن السفن البحرية لا يزال يتعين عليها العودة إلى الموانئ الصديقة لإعادة تحميل صواريخها الاعتراضية للدفاع الجوي.

والخطر الرئيسي الآخر هو التهديد بالتصعيد. وقال “كوشال” إن الطريقة الأكثر فعالية للقضاء على تهديد الحوثيين هي مهاجمة مواقع إطلاقهم – وهو ما “لن يؤدي تلقائيًا إلى حريق إقليمي، ولكنه قد يزيد من مخاطر حدوثه.”

ويتوقع كوري رانسلم، الرئيس التنفيذي لشركة الأمن البحري درياد جلوبال، أن يستمر التهديد الذي يواجه الشحن “في المستقبل المنظور طالما استمر الصراع في غزة”، حسبما قال لشبكة “سي إن بي سي”.

وأضاف: “اعتمادًا على كيفية تشكيل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، يمكننا أيضًا أن نرى مستوى التهديد ضد انخفاض الشحن التجاري إذا كانت جهودهم فعالة”.

ويتوقع “رانسلم” الحد الأدنى من التأثير الاقتصادي على المدى القصير، لكنه أضاف أنه في كل عام هناك “ما يقرب من 35 ألف حركة للسفن… يتم التداول بشكل رئيسي بين أوروبا والشرق الأوسط وآسيا” في منطقة البحر الأحمر، وهو ما يمثل حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

خسائر الاقتصاد الإسرائيلي

وهذا يعني أنه إذا استمرت التهديدات، فقد تشهد البلدان في تلك المناطق تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويمكن أن يتأثر الاقتصاد الإسرائيلي بشكل خطير أيضًا إذا رفضت المزيد من شركات الشحن استلام البضائع المتجهة إلى هناك؛ وقد فعلت شركتان ذلك بالفعل.

وقال توربيورن سولتفيدت، محلل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة فيرسك مابلكرافت: “بالنسبة للحوثيين،إن التحدي يتمثل في تقديم ما يكفي من التهديد لردع شركات الشحن من المرور عبر باب المندب مع تجنب الأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى رد فعل عسكري ساحق من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة”.

وتابع:“لا يحتاج الحوثيون إلى منع السفن فعليا من المرور عبر البحر الأحمر؛ إنهم يحتاجون فقط إلى التسبب في اضطراب كافٍ لجعل أقساط التأمين البحري باهظة أو إجبار معظم شركات الشحن على تعليق أنشطتها هناك.”