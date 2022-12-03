خبير ضريبي يوضح 4 فوارق فى أنظمة التعامل بالفاتورة والإيصال الإلكتروني

أوضح جون سعد، الخبير الضريبى ومستشار التحكيم التجارى الدولى، عدة فروقات بين الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، بخلاف الجهات الملزَمة بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وقال سعد إن كل الممولين لدى مصلحة الضرائب المصرية ملزَمون بالتسجيل على منصة منظومة الفاتورة الإلكترونية، خلال فترة لا تتجاوز 15 ديسمبر الحالي.

أما الالتزام للإيصال الالكتروني فقد أشار جون سعد إلى أنه سيطبق على 5 مراحل من بداية سنة 2022، وتنتهى فى 2025، كما أن كل مرحلة لأنشطة معنية.

4 فوارق بين الأنظمة

وتطرّق إلى وجود فرق بين 4 أنظمة للممولين، الأول نظام B2B، والخاص بالمموّل المسجل لدى مصلحة الضرائب، ويتم التعامل مع ممول آخر مسجل لدى مصلحة الضرائب، ومن ثم لديه القدرة على إصدار الفواتير الإلكترونية فقط.

أما النظام الثانى فهو B2G والخاص بالممول المسجل لدى مصلحة الضرائب ولديه تعاملات مع جهات حكومية، وهذا النظام يسمح لهم بإصدار فواتير إلكترونية فقط.

التعامل مع مستهلك نهائي

وبالنسبة للنظام الثالث B2C فهو خاص بالممول المسجل لدى مصلحة الضرائب ويتعامل مع (جمهور) مستهلك نهائي مثال الصيدلية – السوبر ماركت – محلات الملابس – محلات المطاعم، وهكذا،

وأتاح النظام لهم إصدار إيصالات إلكترونية بحلول موعد إلزامه بالإيصال الإلكتروني، شريطة تسجيله على المنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل منتصف ديسمبر الحالي.

يعقبها التقدم بطلب إرجاء كلي من الفاتورة والإيصال الإلكتروني لحين ميعاد إلزامه بالإيصال الإلكتروني طبقًا لقرار وزير المالية رقم 230 لسنة 2022 وتسليم صورة من الإيصال الورقي للمأمورية.

النظام الرابع

وتطرَّق جون سعد للنظام الرابع: B2B وB2G وB2C والذى يخص الممول المسجل لدى مصلحة الضرائب ويتعامل مع ممول آخر مسجل لدى المصلحة، بخلاف الجهات الحكومية،

كما يتعامل مع المستهلك النهائي يسجل على منظومة الفاتورة الإلكترونية، حينها سيتقدم بطلب إرجاء جزئي عن الإيصال الإلكتروني لحين ميعاد إلزامه بالإيصال الإلكتروني.

وكانت “المال” قد نشرت، فى السابق، تصريحات مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والذى أكد أنه سيتم إلزام جميع ممولي مصلحة الضرائب المصرية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل 15ديسمبر 2022.

آخر توقيت للإلزام

وشدد على ضرورة التزام جميع الممولين الصادر لهم قرارات التزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية بجميع مراحلها، بسرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات القانونية.

وأشار إلى أن المنشآت الفردية، سواء كانت تجارية أو صناعية أو خدمية أو مهنية مثل الدكتور، والمهندس، والفنان، والمحاسب القانوني، والاستشاري، وجميع أصحاب المهن الحرة ملزمون بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الالكترونية فى موعد أقصاه 15 ديسمبر الحالي، وإرسال فواتيرهم على منظومة الفاتورة الإلكترونية، فى حال تعاملهم مع منشآت مسجلة بمصلحة الضرائب.