خبير ضريبي يوضح حالات إلزام الأطباء بتقديم الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني

قال جون سعد، خبير الضرائب، إن مصلحة الضرائب بوزارة المالية أصدرت مؤخرًا دليل القواعد والتعليمات الخاصة بكيفية التعامل مع منظومة الفاتورة الإليكترونية بالنسبة للأطباء.

وفى البداية ذكر جون سعد أن المصلحة عرفت الفاتورة الإليكترونية بأنها وثيقة رقيمة تستخدم فى التعامل مع الجهات والشركات والكيانات الفردية مع بعضهم البعض ممن لديهم أرقام تسجيل ضريبية وتشمل تفاصيل الخدمات والسلع التى يتم تقديمها وعلى سبيل المثال الفاتورة الاليكترونية التى تصدرها المستشفى للطبيب الذى يعمل بها.

الإيصال الإلكتروني

أما الايصال فهو وثيقة رقمية تصدر من الجهات والشركات والكيانات الفردية الذين لديهم رقم تسجيل ضريبي إلى المستهلك النهائى الذى ليس لديه رقم تسجيل ضريبي وعلى سبيل المثال الايصال الاليكتروني الذى يصدره الطبيب للمريض مستهلك نهائى.

وانتقل جون سعد للحديث عن أهمية الانضمام لمنظومة الفاتورة الاليكتورنية، والتى تشمل تبسيط الإجراءت الإدارية وتقليل نظيرتها الادارية والمالية المرتبطة إصدار الفاتورة بما يوفر الوقت والجهد.

وأشار إلى أنها تحسن تتبع المعاملات المالية بما يفيد الأبطاء فى إدرة اموالهم بشكل أكثر فاعلية، وكذلك زيادة مصداقية الفواتير باعتبارها أكثر ثقة وأمان من الفواتير الورقية حيث يتم تسجيل كل معاملة بطريقة دقيقة ويمكن الاطلاع عليها بسهولة فى أى وقت.

أهمية الفاتورة الإليكترونية

وبحسب جون سعد فالفاتورة الإليكترونية تحد من الأخطاء التى يمكن حدوثها فى إصدار الفواتير الورقية بما يساعد على تحسين جودة الخدمات وتقليل الشكاوي، كما تسهل من عملية المراجعة للمستندات الضريبية بعد تسجيلها فى النظام ويمكن الوصول إليها بسهولة، كما يساعد على إجراء الفحص الضريبي بدلاً من الفحص التقليدى.

وذكر خبير الضرائب أن الفاتورة تساعد فى إثبات التكاليف بالنسبة للطبيب من خلال استلام الفواتير على المنظومة الاليكترونية بشكل يمكن من اعتماد دفاتره وحساباته والبعد عن المحاسبة التقديرية.

التعامل مع شركات التأمين

وأكد جون سعد انه فى حالة تعامل الطبيب مع المريض الذى ليس لديه اشتراك فى شركة أو جهة تأمين صحى فعلى الطبيب اصدار ايصال اليكتروني للمريض بقيمة الكشف الطبي وأى خطة طبية أخرى قام بتقديمها للمريض

أما فى حالة تعامل الطبيب مع مريض لديه اشتراك فى شركة تأمين صحي، فيجب اصدار فاتورة اليكترونية لشركة التأمين الصحي بالجزء الذى تتحمله واصدار ايصال اليكتروني للمريض بالجزء الذى تحمله.

أما فى حالة عمل الطبيب كموظف فى المستشفى أو متعاقد مع أى جهة طبية أخرى فقط ويتقاضى راتب شهرى ففى هذه الحالة لا يتطلب منه إصدار أى فواتير أو ايصالات الكترونية عند التعامل مع المرضى.

وعند عمل الطبيب بشكل حر داخل المستشفى وليس كموظف ، ففى هذه الحالة عند قيامه باجراء طبي عملية جراحية للمريض كحالة خاصة للطبيب وحساب المستشفى طرف المريض، يقوم الطبيب باصدار الكترونى للمريض بأتعابه فقط.

العمل كطبيب حر

وفى حالة ما إذا كان الطبيب حر داخل المستفيى بدون تعاقد وليس كموظف وعند قيامه باجراء طبى عام أو كشف أو مرور على المريض بغرفته بالمستشفى ، جميعهم يقوم الطبيب باصدار فاتورة اليكترونية للمستشفى وقت المحاسبة بقيمة اتعابه

وعند عمله كطبيب حر داخل المستشفى بتعاقد وليس كموظف وما اذا كان يستخدم غرفة العمليات يتم تحميل المريض كامل التكلفة فيقوم الطبيب باصدار إيصال إليكتروني للمريض بقيمة كامل الاتعاب الطبية المستحقة، وتقوم المستشفى باصدار فاتورة إليكترونية للطبيب بنصيبها من تكلفة الخدمات الطبية للمريض، وفقاً لخبير الضرائب.

اعلانات المنصات

أما اذا قام الطبيب بتقديم محتوى مرئى أو مسموع على مواقع التواصل الاجتماعي ويتقاضى مبلغاً مقابل عرض الاعلانات والمشاهدات على هذه المنصات فيتعين عليه اصدار فاتورة إليكترونية بهذا المبلغ للمنصة.