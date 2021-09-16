خبير ضريبي: انتظام 2169 شركة فى رفع فواتيرها على منظومة الفاتورة الإلكترونية

قال جون سعد الخبير الضريبى ان هناك 2169 شركة استطاعت الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية التي تتبناها مصلحة الضرائب المصرية؛ ويتم حالياً رفع 37.5 مليون وثيقة وفاتورة إلكترونية حتى الآن.

وأشاد سعد بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وتأكيده على حرص العاملين بالمصلحة على تقديم كل الدعم الفنى والمساعدة المطلوبة للممولين لتيسيير إنضمامهم إلى المنظومة.

وأوضح ان بعض الشركات التى قامت بالإنضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية مؤخرا، أشارت الي أنه كانت هناك صعوبات واجهتها أثناء تطبيق المنظومة، ولكن كان هناك دعم فنى من قبل مصلحة الضرائب المصرية لتذليل هذه الصعوبات خاصة أن الشركة لديها نظامين للتعامل وتم التكامل مع المنظومة من خلال النظامين الذين يتم التعامل معهم بالشركة.

وأكد أن الفضل يرجع أيضاً إلى ورش العمل العديدة التى قامت المصلحة بتنظيمها للتعريف بالمنظومة وكيفية التكامل معها

حيث إن كان هناك تواصل دائم من جانب المصلحة أثناء فترة إجراء التكامل مع المنظومة لحل أى مشكلات قد تواجه تلك الشركات وكانت الإستجابة سريعة من المصلحة سواء من خلال الإتصالات الهاتفية أو من خلال زيارتنا لمركز الدعم الفنى بمركز كبار الممولين.

ونوه إلى إنه بعد إكتمال تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على جميع الشركات سيساهم هذا فى عملية الفحص الضريبى حيث أن الفاتورة الاليكترونية هى مستند رقمي تثبت (إلكتروني) معاملات بيع السلع أو الخدمات وتربط تلك المستندات مع مصلحة الضرائب فورياً

ويتم اعداده والتوقيع عليه الكترونياً، وإرسال جميع بيانات الشركات وفواتير البيع لحظيًا لدى مصلحة الضرائب المصرية وبشكل إلكترونى

كما ستساهم فى تيسير إعداد الإقرار الضريبى، وعلى المدى الطويل ستساهم فى القضاء على الشركات الوهمية؛ وتوفير بيانات لحظية عن حركة المبيعات والمشتريات، وتيسير إجراءات تقديم الاقرارات الضريبية.

كما أشادت بعض الشركات بالدور الفعال لمصلحة الضرائب المصرية وشركة e tax بالمنظومة، وإن هناك تطوير مستمر لحل كل التحديات التي تواجه عملائنا بالإضافة إلى تقديم كافة الدعم الفني والتقني لإنطلاق العمل بشكل فعال خلال الفترات السابقة، وأن المنظومة لا يوجد بها أي أعطال أو تأخير في عملية التشغيل مما ساهم في السهولة في اعداد كافة نماذج الإقرار الضريبى وتسهيل دور المراجعة المالية والضريبية للمكتب واعتماد الدفاتر والسجلات لدى عملائنا مما ساهم في ارتقاء مهنة المراجعة المالية والضريبية.

حيث وبعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سيكون لزاماً على تلك الشركات والأشخاص تسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني التابع لمصلحة الضرائب وذلك وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، بالإضافة إلى إلزام كل ممول بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.

كما يمكن أيضا للشركات التي لم يشملها قرار الإلزام استخدام منظومة الفواتير الإلكترونية حال رغبت في ذلك.

حيث سيتم قريبًا تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني، وإطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة بمراكز كبار ومتوسطي الممولين، وكبار المهن الحرة نهاية ديسمبر المقبل، ومن ثم سيكون تقديم الإقرارات عبر هذه المنظومة بتلك المراكز اعتباراً من الموسم المقبل، ويتم نشر هذه المنظومة بباقى المأموريات على مستوى الجمهورية خلال عامين على أربع مراحل بدءاً من يناير المقبل.

حيث تتيح المنظومة خيار ربطها بأي من برامج تخطيط المؤسسة ERP يتم تحقيق هذا التكامل باستخدام مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات APIs التي توفّرها الشركة المنفذة للحل الفني، توفر مصلحة الضرائب أيضا منصة لشرح خطوات التكامل وواجهاته SDK، ويمكنك الاطلاع على أمثلة وموارد إضافية للمساعدة على التكامل من هنا.

يجدر الإشارة هنا إلى أن مصلحة الضرائب لا تزال تعمل على ربط منظومة الفاتورة الإلكترونية بالإقرار الإلكتروني، ومن المتوقع إتاحة هذا التكامل في المراحل التالية للمنظومة.

تجربة فودافون

وقالت “شركة فودافون مصر” أن لديها ثلاث شركات انضمت لمنظومة الفاتورة الالكترونية وهي فودافون اتصالات، وفودافون داتا، وفودافون مصر للتجارة، لافتًة إلى أن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حظي بأولوية بالغة من مجموعة «فودافون»، التي حرصت علي أن تكون ضمن المرحلة الأولي لكبري الشركات العاملة في مصر التي تطبق المنظومة الجديدة، مشيدًة باهتمام فريق العمل بوزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية والذى أسهم فى تيسير الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

خطة اتصالات

وتقدمت شركة “اتصالات مصر” بالشكر والتقدير لوزارة المالية ومصلحلة الضرائب المصرية على التطور التكنولوجي الذى تشهده البلاد وما تقوم به مصلحة الضرائب من مواكبة ذلك التطور بدءً من الاقرارات الضريبية الالكترونية وصولًا إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، لافتًة إلى أنها كانت من أوائل الشركات المتقدمة لطلب إصدار الفاتورة الالكترونية، وقامت بالتكامل مع المنظومة من منتصف مايو 2021، وذلك إيمانًا وعيًا منها لتكون واحدة من شركاء النجاح للتطور التكنولوجي التي تشهده البلاد.

وأشارت شركة “اتصالات مصر” إلى أنها واجهت العديد من التحديات لعملية التكامل مع المنظومة من الناجية التكنولوجية، بالإضافة الى جمع بيانات أرقام التسجيل الضريبي والذى يجهل به معظم الجهات الحكومية والمؤسسات الإقليمية والدولية، قائلة نتقدم بالشكر للتعاون والدعم المثمر الذى تلقيناه سواء من شركة الدعم الفني E Finance أو من خلال مصلحة الضرائب المصرية، وتوصى بمزيد من التطور للمنظومة والالكترونية.