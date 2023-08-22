خبير ضرائب يوضح حالات إلزام المهندسين بتقديم الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني

قال جون سعد، خبير ضرائب، إن مصلحة الضرائب بوزارة المالية أصدرت مؤخرًا دليل القواعد والتعليمات الخاصة بكيفية التعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية بالنسبة للمهندسين.

وفى البداية ذكر جون سعد أن المصلحة عرفت الفاتورة الإلكترونية بأنها وثيقة رقيمة تستخدم فى التعامل مع الجهات والشركات والكيانات الفردية مع بعضهم البعض ممن لديهم أرقام تسجيل ضريبية وتشمل تفاصيل الخدمات والسلع التى يتم تقديمها وعلى سبيل المثال الفاتورة الاليكترونية التى يصدرها المهندس للشركة المتعاقد معها.

الإيصال الإلكتروني

أما الايصال الاليكتروني فهو وثيقة رقمية تصدر من الجهات والشركات والكيانات الفردية الذين لديهم رقم تسجيل ضريبي إلى المستهلك النهائى الذى ليس لديه رقم تسجيل ضريبي وعلى سبيل المثال الايصال الإلكتروني الذى يصدره المهندس لأفراد “مستهلك نهائى”.

ونتقل جون سعد للحديث عن أهمية الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتى تشمل تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل نظيرتها الادارية والمالية المرتبطة إصدار الفاتورة بما يوفر الوقت والجهد.

وأشار إلى أنها تحسن تتبع المعاملات المالية بما يفيد المهندسين فى إدارة اموالهم بشكل أكثر فاعلية، وكذلك زيادة مصداقية الفواتير باعتبارها أكثر ثقة وأمان من الفواتير الورقية حيث يتم تسجيل كل معاملة بطريقة دقيقة ويمكن الاطلاع عليها بسهولة فى أى وقت.

أهمية الفاتورة الإلكترونية

وبحسب جون سعد فالفاتورة الإليكترونية تحد من الأخطاء التى يمكن حدوثها فى إصدار الفواتير الورقية بما يساعد على تحسين جودة الخدمات وتقليل الشكاوي، كما تسهل من عملية المراجعة للمستندات الضريبية بعد تسجيلها فى النظام ويمكن الوصول إليها بسهولة، كما يساعد على إجراء الفحص الضريبي بدلاً من الفحص التقليدى.

وذكر خبير الضرائب أن الفاتورة تساعد فى إثبات التكاليف بالنسبة للمهندسين من خلال استلام الفواتير على المنظومة الاليكترونية بشكل يمكن من اعتماد دفاتره وحساباته والبعد عن المحاسبة التقديرية.

وأكد جون سعد انه فى حالة تعامل المهندس للقيام بأعمال أو تقديم خدمات لجهات حكومية، فعليه أصدار فاتورة إليكترونية بقيمة الأعمال التى قام بتقديمها واختيار نوع المستلم (أعمال).

أما فى حالة قيام المهندس بأعمال او تقديم خدمات لشركات قطاع خاص أو قطع أعمال عام، فعليه إصدار فاتورة إليكترونية بقيمة الأعمال والخدمات التى قام بها واختيار نوع المستلم (أعمال).

وعند تقديم المهندس خدمات (رسومات هندسية – تصميمات هندسة وغيرها ) لأفراد ليس لديهم رقم ضريبى، فعلى المهندس إصدار إيصال إليكتروني مهنى إلى متلقى الخدمة الفرد، ويمكن إصدار فاتورة إليكترونية باختيار نوع المستلك (شخص) لحين إلزامه بالإيصال الإلكتروني.