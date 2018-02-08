خبير زراعة القواقع : مصر تستقبل 18ألف طفل ضعيف السمع سنويا

أكد د. محمد الشاذلي، رئيس وحدة زراعة القوقعة، في مستشفى النيل، أن مصر تستقبل 18 ألف طفل ضعيف السمع، من إجمالي 2.5مليون مولود سنويا .

جاء ذلك خلال فاعليات مؤتمر علاج ضعف السمع وتقنيات زرع القوقعة في مصر والشرق الأوسط، تحت شعار “اسمع -اتكلم – مصر 2018.

و أكد “الشاذلي” أن نسبة ضعف السمع في المتوسط 6 في الألف، في المواليد ، ترتفع في الصعيد لـ 14 فى الألف، وتنخفض في الوجه البحري لـ 4 في الالف، والنسبة العالمية 1 في الألف نتيجة انتشار ظاهرة زواج الأقارب .

وأكد أن ثلث الأطفال ضعاف السمع يحتاجون إلى زراعة قوقعة بعدد 6 آلاف، تم بالفعل زراعة نحو 1500حالة بنسبة 25% ويوجد لدينا 20مركزا لزراعة القوقعة، وتوجد بعض الحالات من ضعف السمع، تتجاوب مع العلاج الدوائي أو تركيب سماعات طبية.

وأوضح أنه خلال الفترة الماضية، تمت تغطية احتياجات زراعة القوقعة بنسبة كبيرة في ظل زيادة وانتشار مراكز الزراعة علي مستوي الجمهورية.

يقام المؤتمر تحت رعاية وحدة زراعة القوقعة في جامعة القاهرة، ومستشفي النيل وجمعيات الأنف والأذن والحنجرة المصرية والعربية.