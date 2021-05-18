خبير دولي: يجب إدارة سد النهضة بشكل تعاوني على أساس إقليمي

بين البررفيسور الدكتور آريس جورجاكاكوس، أحد أهم الخبراء في إدارة أحواض الأنهار الدوليين أنه حتى في عدم وجود سد النهضة مصر معرضة للجفاف، ومن ثم يجب أن تكون هناك إستراتجيات خاصة التعاونية تابع : ” تعلمون أن السد العالي حمى مصر لفترة طويلة خاصة خلال الثمانينات عندما كان هناك تعاقب لسنوات الجفاف، ولكن لو حدث مثل هذا الجفاف في الوقت الحالي وبسبب زيادة استهلاك المياه وخسارتها بسبب التبخر فإن مصر ستعاني نقص المياه وإذا تم بناء سد النهضة واستخدامه بشكل تعاوني، وقد أوضحنا من خلال بيانات تفصيلية أنه بإمكاننا أن نقلل من تأثيرات هذا الجفاف .

لكن جورجاكاكوس عاد وأكد في لقاء عبر تطبيق ” زووم ” خلال لقاء مع الاعلامية لميس الحديدي على شاشة” “ON قائلاً: ” العنصر الحاسم هنا هو أن يتم إدارة هذا السد بشكل تعاوني علي أساس إقليمي.

وأضاف: إذا لم نقم بهذا وإذا إختارت إثيوبيا أن تتعامل فقط من منطلق مصالح وأهداف وطنية محلية بدون تقديم دعم لمصر والسودان خلال الجفاف فإن تأثير الجفاف سيكون أكبر وربما يؤدي الي إنخفاض المياه المخصصة للزراعة في مصر بنسبة 20-25%، وهو تأثير كبير اذا ما اختارت إثيوبيا إدارة السد من خلال منظور خاص دون النظر إلى دول المصب.

واستطرد في معرض استعراضه لمخاطر الجفاف قائلاً: “هناك نقطة أخرى أريد أن أضيفها وهي أن الجفاف الذي حدث في الماضي لن يكون مثل الجفاف الذي سيحدث في المستقبل، لأننا قمنا بإجراء دراسة تفصيلية تقول إن التغيرات المناخية سوف تؤثر على النيل الازرق والابيض وأن التغيرات المناخية ستكون أشد وأطول فيما يتعلق بالجفاف.

وبالتالي اذا لم نكن قادرين علي التعامل مع الجفاف سابقا ، فإن الجفاف المستقلبي سيكون أسوأ تأثيراً على مصر والسودان وربما إثيوبيا ايضاً وهنا تأتي اهميه سد النهضة بالنسبة لكل من مصر والسودان ويجب عليهما أن يتأكدا أن هناك إستراتجية تعاونية لتنظيم إدارة هذا السد .”

الخبير : التوصل لاتفاق بشأن تشغيل سد النهضة قد يحمل فوائد كبيرة لأطراف الأزمة

وحول أوجه الاستراتجيات التعاونية قال: “بشكل عام فإن الاستراتجيات التعاونية التي بحثناها بشأن سد النهضة لا تظهر أي تأثير كبير فيما يخص توليد الطاقة من السد والفارق بين الاستراتيجية التعاونية أو العمل من خلال أهداف وطنية هي فوارق بسيطة لا تتعدي نسبة 2% من إجمالي توليد الطاقة . لكن الفائدة الأهم من هذه الاستراتيجية هي لدول المصب ومدى تحملها لأوقات الجفاف.

وتابع أن الاستراتيجيات التي يجب ان ندرسها – و اتمني يتم وضعها في الحسبان في عملية التفاوض- تقول بأنه يجب أن ننظر للسعة التخزينية لسد النهضة كأحد الاصول الاقليمية بالتعاون مع الخزانات السودانية والسد العالي في أسوان، وقد اقترحنا إستراتجية معينة بحيث يكون التخزين الاجمالي للمنظومة ككل يمكن تشغيله بطريقه تستفيد منها دول المصب خاصه في الأوقات الصعبة، ويستفيد منها الجانب الاثيوبي في توليد الطاقة الكهربائية”.

من هو البروفيسور أريس جورجاكاكوس؟

-أحد أهم الخبراء في إدارة أحواض الانهار

-يملك خبرة في حوض النيل لأكثر من 30 عامًا وتشمل مشاريع عديدة تم تنفيذها بالتعاون مع حكومات النيل والمنظمات الدولية.

-حصل علي علي دبلوم الهندسة المدنية من الجامعة التقنية الوطنية فى أثينا باليونان .

-حاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في الموارد المائية من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

– يعمل أستاذا بكلية الهندسة المدنية والبيئية في جامعة جورجيا للتكنولوجيا ومدير معهد الموارد المائية .

-خبير رائد في التخطيط الشامل لأحواض الأنهار وإدارتها وتطوير أدوات دعم القرار.

-تستخدم أساليبه وأدواته في مناطق عدة من العالم مثل الولايات المتحدة ودول حوض النيل والبرازيل والأردن واليونان والصين.

-أسهم في بناء وتعزيز القدرات الفنية لمهندسي الموارد المائية والمديرين وصانعي السياسات.

-شارك أكثر من 300 عالم ومهندس وصانع سياسات في حوض النيل في أنشطة التدريب ونقل أساليب التكنولوجيا.

-يعمل في مجالس تحرير المجلات الرائدة في مجال الهيدرولوجيا والموارد المائية .

– جورجاكاكوس كان المؤلف الرئيسي لفصل الموارد المائية في التقييم الوطني للمناخ لعام 2014