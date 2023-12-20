خبير دولي: طول أزمة باب المندب قد ترفع أسعار الغاز والنفط والسلع وكلفة التأمين الملاحي

حذر الدكتور ممدوح سلامة خبير النفط الدولي من أن طول أزمة باب المندب قد ترفع أسعار الغاز والنفط والسلع وكلفة التأمين الملاحي .

جاء ذلك خلال مداخلة عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأوضح أن الأزمة في باب المندب تهدد إمدادات الغاز والنفط إلى أوروبا. وأن الأزمة في باب المندب جاءت ردا على العدوان على أهالي غزة.



وأضاف أن الأزمة تحولت من أزمة إقليمية بين حماس وإسرائيل لأزمة دولية تؤثر على الملاحة في البحر الأحمر في أهم ثلاث ممرات ملاحية في العالم مضيق هرمز ومضيق باب المندب وقناة السويس

وأشار إلى أن هذا يعني أنها تؤثر على استقرار العالم وأسعار السلع المستوردة وأسعار وكلفة الـتأمين في العالم والأهم أنها تهدد بوقف إمددات الخليج من النفط عبر قناة السويس إلى أوروبا .

وتابع: “هذا يهدد بارتفاع أسعار النفط والغاز والسلع المستهلكة حول العالم وإذا طال أمدها ربما تؤثر على النمو الاقتصادي العالمي وتقلل من وتيرته”.

والشهر الماضي صعد الحوثيون حلفاء إيران في اليمن، عبر اختطاف سفن وتهديد السفن التي تتبع إسرائيل ردا على ما يحدث في قطاع غزة قبل نحو شهرين.