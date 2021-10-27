استثمار

خبير دولي : القطاع الخاص بالدول النامية يرى الاستثمار في مشروعات المياه أمرًا محفوفًا بالمخاطر

انطلقت الأحد الماضي فعاليات أسبوع القاهرة للمياه،، تحت رعاية الرئيس السيسي، بهدف التوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية.
سمر السيد 5:14 م, الأربعاء, 27 أكتوبر 21 5:14 م, الأربعاء, 27 أكتوبر 21

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قال الدكتور فيليب رديل، خبير المياه الدولي، إن القطاع الخاص العامل في الدول النامية يرى الاستثمار في تنفيذ مشروعات بقطاع المياه أمرًا محفوفًا بالمخاطر، مضيفًا أنه رغم توفر الفرص في هذا المجال، فضلًا عن أموال متاحة لدى المستثمرين تُقدر بقيمة 20 تريليون دولار، لكن هناك تخوفًا من المشاركة في تلك المشروعات.

وتابع خبير المياه الدولي، في كلمته بفعاليات المؤتمر الذي نظّمته سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، اليوم، بالتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، أن تجربة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص شهدت الكثير من فرص النجاح، فمثلًا في بنجلاديش، على سبيل المثال، نفذت مشروعات محطات مياه شرب وريّ.

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وأشار إلى أن تلك المحطات أسهمت في تنوع المحاصيل بشكل كبير في بنجلاديش.

وانطلقت، يوم الأحد الماضي، فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، الذي يُعقد للعام الرابع على التوالي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويهدف المؤتمر للتوصل إلى حلول مستدامة لإدارة الموارد المائية، وتستمر فعاليات المؤتمر حتى غدٍ 28 أكتوبر الحالي.

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كان سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، قد قال، في كلمته، أمس، بإحدى الندوات التي عُقدت على هامش أسبوع القاهرة للمياه، إن مصر أحرزت تقدمًا كبيرًا في توفير المياه الصالحة للشرب، ومعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي،

وأضاف نائب وزير الإسكان أن معدل  تغطية مشروعات مياه الشرب في مصر يبلغ نحو 97%؜، في حين أن معدل تغطية مشروعات الصرف الصحي يبلغ نحو 69% بالمناطق الحضرية، و46% بالمناطق الريفية.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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