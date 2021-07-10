اقتصاد وأسواق

خبير جيولوجي: سد النهضة صنف دوليا ضمن المشاريع الأكثر خطورة.. واحتمالات انهياره واردة

خلال جلسة الحوار المفتوحة التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
المال - خاص 5:12 م, السبت, 10 يوليو 21 5:12 م, السبت, 10 يوليو 21

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أكد هشام بخيت، أستاذ الهيدروليكا بكلية الهندسة جامعة القاهرة، أن احتمالية انهيار أي منشأة في العالم تتوقف على العديد من العوامل، مشيرا إلى التقارير المعلقة باحتمالية انهيار سد النهضة الإثيوبي حال الانتهاء من الملء.

وقال بخيت خلال جلسة الحوار المفتوحة التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم السبت، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، إن “سد النهضة صنف دوليا من المشاريع الأكثر خطورة واحتمالات انهياره واردة”.

وأرجع سبب انهيار سد النهضة في حالة الملء إلى أنه تم الطلب من إثيوبيا إعادة الدراسات الخاصة بالبناء حفاظا على السد، وحتي الآن لم تثبت إثيوبيا أنها أعادت النظر في هذا الموضوع.

وأضاف أن هناك أيضا تغيرات جوهرية حدثت أثناء التشغيل فيما يتعلق بالفتحات الخاصة بتوليد الكهرباء، وهذا غير منطقي ويضع العديد من علامات الاستفهام، بالإضافة إلى طريقة ملء السد وعدم الاستفادة من هذا الملء، خصوصا وأنه حتي الآن لم يتم استخدام هذه المياه في عملية توليد الكهرباء، وأخيرا الواقع الجيولوجي للمنطقة وعدم تحمل المنطقة لأي إنشاءات خرسانية، لافتا إلى أن في حال انهيار سد للنهضة سيكون الوضع كارثيا على السودان.

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بقلم المال - خاص

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