خبير : توافق مطوري العقارات مع الاستدامة مهم ولكنه يرفع التكاليف والأسعار

قال جون سعد خبير الاستثمار العقاري إن توجه الشركات العقارية للتوافق مع معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة أمر جيد للسوق المحلية والعالمية، ولكنه يحمل فى طياته ارتفاعاً لافتاً فى تكاليف انشاء المشروعات فى فترة تعانى منها الشركات أساسا من زيادات وتكاليف مواد البناء.

وأوضح أن توافق المشروعات مع معايير الاستدامة المختلفة فى مصر يتسم بارتفاع التكاليف والحاجة للتعاقد مع مؤسسات عالمية للاشراف على عملية الانشاء، وهو ما أدى لعزوف المطورين عن ذلك فى الفترة الماضية لرغبتهم فى تجنب ارتفاع التكاليف .

وأشار الى أن شركات التطوير العقارى حاولت فى الفترة السابقة التكيف مع زيادات التكاليف بهدف تعزيز قدرتها على إتاحة وحدات ومنتج يمكن بيعه بأسعار معقولة للمواطنين، وحال تطبيق الاستدامة قد يكون هناك صعوبة فى الحفاظ على معدلات التسعير تلك.

أهمية الدعم الحكومي

ورأى أن حل تلك الأزمة يمكن فى اقرار الحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان حزمة تيسيرات لدعم المطورين المتوافقين مع الاستدامة على غرار زيادة فترة سداد قيمة الأراضى از مد فترة التنفيذ.

واعتبر أن هذا الملف ربما يأتى على رأس اهتمامات الحكومة خاصة فى المرحلة الأخيرة، للتحول نحو تنمية مستدامة خضراء تتماشى مع رؤية مصر 2030 .

وكانت شركة شنايدر إلكتريك قد وقعت 6 مذكرات تفاهم مع كبرى شركات التطوير العقاري في السوق المصرية، بهدف إتاحة حلول إدارة المباني والمدن الذكية للمشروعات العقارية التي تطورها هذه الشركات في السوق المصرية سواء كانت سكنية أو إدارية أو تجارية أو صناعية.

نشاط لافت في مؤتمر المناخ

وتضمنت قائمة الشركات الموقعة على مذكرات التفاهم مع شنايدر إلكتريك كلا من (تطوير مصر ومصر إيطاليا العقارية وريدكون للتعمير وباراجون للتطوير العقاري وجى في للاستثمار العقاري).

في إطار مذكرات التفاهم ستقدم شنايدر إلكتريك باقة من أحدث حلولها المتخصصة في إدارة المباني الذكية وفي مقدمتها منصة ™EcoStruxure الرقمية التي تجمع بين حلول تكنولوجيا التشغيل المتطورة وأحدث تطبيقات تكنولوجيا المعلومات، لتحقيق أعلى معدلات الكفاءة في استهلاك الطاقة والموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة طبقًا لأفضل الممارسات والمعايير العالمية.

وتساعد المنصة مسئولي التشغيل والصيانة ومهندسي المرافق والكهرباء في مراقبة والتحكم في إدارة منشآت البنية التحتية الحيوية اعتمادًا على تكنولوجيا إنترنت الأشياء IoT والحوسبة السحابية، بما يُمكّنها من إدارة نظم ومرافق البنية التحتية المستدامة ومدن المستقبل في مصر.

كما تساهم حلول وتطبيقات ومنصات شنايدر إلكتريك الرقمية في إدارة نظم الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي ومراكز البيانات وحركة المرور ونظم الأمن والمراقبة ومراكز التحكم والسيطرة داخل المجتمعات العمرانية والتي تحمل توقيع كبرى شركات التطوير العقاري في السوق المحلي.

يشار إلى أنّ شنايدر إلكتريك تقدمة باقة من حلول وتطبيقات الإدارة الذكية التي تلاءم جميع أنواع المشروعات العقارية سواء كانت سكنية، إدارية، تجارية، أو صناعية.