خبير: تحويل مباني الحكومة القديمة في وسط البلد إلى فنادق يدعم خطة تنشيط السياحة

قال معتز أمين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة برايم للإدارة الفندقية، إن استغلال مباني الحكومة القديمة في وسط البلد وتحويلها إلى فنادق، سيسهم بشكل كبير في استيعاب حجم الطلب على الغرف الفندقية في المنطقة، بالتزامن مع ارتفاع الإقبال عليها.

وأشار إلى أن نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ساهم في إعادة اكتشاف منطقة وسط البلد؛ خاصة مع وجود مخططات حكومية لتحويلها إلى منطقة سياحية عالمية.

نقص الغرف الفندقية

وأوضح أن منطقة وسط البلد لا زالت تعاني من نقص في الغرف الفندقية، وتحتاج إلى زيادتها خاصة فنادق 3 و 4 نجوم

مشيراً إلى أن زيادة الطاقة الفندقية سيساهم بشكل كبير في زيادة أعداد السياح المترددين على المنطقة، التي تشهد اهتمام حكومي بالغ يظهر في عمليات التطوير التي تتم حالياً، بالإضافة إلى أن الاتجاه لسياحة العائلات أو المجموعات، سيساعد على زيادة أعداد السياح القادمين إلى المنطقة.

الدراسة أولاً

وأكد أن تحويل مباني الوزارات القديمة في وسط البلد إلى فنادق، يحتاج إلى دراسة المباني المذكورة؛ خاصة أنها ستحتاج إلى وقت وتكلفة مرتفعة من أجل تحويلها إلى فنادق

لافتاً إلى أن الشقق الفندقية ستساعد بشكل رئيسي على تحقيق هدف الحكومة الوصول إلى 30 مليون سائح، وستكون تكلفتها أقل والعائد على الاستثمار فيها أعلى.

تدعيم هذا النمط

وأشار إلى ضرورة تدعيم نمط الشقق الفندقية في منطقة وسط البلد، كونها تستوعب عدد أكبر، وتتميز بأسعارها المنخفضة عن الفنادق، وتحقق حالة من التعايش بشكل أكبر منها

موضحاً أن الغرف الفندقية ساهمت خلال العام الجاري في توفير عدد جيد من الوحدات المعروضة في منطقة الساحل الشمالي، بالتزامن مع مهرجان العلمين.