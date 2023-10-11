خبير بـ«المركزي الليبي»: 70% من سكان الوطن العربي لا يملكون ثقافة مالية

قال هيثم العبادي، خبير الشمول المالي وعضو فريق عمل البنك المركزي الليبي، إن 30% فقط من سكان دول الوطن العربي يملكون ثقافة مالية، بينما النسبة الباقية ليست لديها أية خبرة بتلك الجوانب المالية.

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر العربي الثالث للادخار والثقافة المالية، المنعقد تحت عنوان “بناء الاستقرار المالي للقرن الحادي والعشرين”، تحت رعاية البنك المركزي المصري، ووزارتي المالية والتضامن الاجتماعي، وهيئة الرقابة المالية، والبورصة المصرية.

وأضاف أن نسبة المعرفة المالية العالمية تمثل 34% من السكان، بينما هناك 3.5 شخص تنقصهم الثقافة المالية.

وأشار إلى أن العالم يعاني من وجود 500 ألف فقير مدقع، ومن ثم فإن ذلك العدد تنقصه أساسيات الثقافة المالية.

ولفت إلى أن إتاحة مختلف الخدمات المالية للاستخدام من قِبل جميع فئات المجتمع، عبر القنوات الرسمية بجودة وتكلفة مناسبة مع حماية حقوق المستفيدين من تلك الخدمات، تمكّنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم.

وتنظم المؤتمر شركة ”فينتك روبوز”، بفاعليات تناقش ملامح الإستراتيجية الوطنية للشمول والتثقيف المالي بمصر، ومناقشة التجارب والإستراتيجيات المؤسسية الناجحة للبلدان والمؤسسات؛ لتحسين مستوى الثقافة المالية والادخارية والاستثمارية حول العالم وسبل تعزيزها محليًّا وعربيًّا.