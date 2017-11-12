خبير بالعمل الدولية يوضح تفاصيل 4 أزمات عمالية يثيرها قانون النقابات

إيمان عوف طرح خبير بمنظمة العمل الدولية، وقيادي نقابي بمصر، 4 أزمات مثار جدل يثيرها مشروع قانون النقابات العمالية الذي ينظره مجلس النواب المصري. ** منظمة العمل الدولية تزايد ذكر منظمة العمل الدولية خلال الأيام القليلة الماضية، وتعامل البعض معها باعتبارها منظمة أجنبية وأنه لا يجوز لها التدخل

إيمان عوف

طرح خبير بمنظمة العمل الدولية، وقيادي نقابي بمصر، 4 أزمات مثار جدل يثيرها مشروع قانون النقابات العمالية الذي ينظره مجلس النواب المصري.



** منظمة العمل الدولية



تزايد ذكر منظمة العمل الدولية خلال الأيام القليلة الماضية، وتعامل البعض معها باعتبارها منظمة أجنبية وأنه لا يجوز لها التدخل في شؤون مصر الداخلية، خاصة ف يظل ما يررده البعض عن احتمالية فرض عقوبات على مصر من قبل المنظمة بسبب قانون النقابات العمالية ووضع اسم مصر في القائمة القصيرة للدول المنتهكة للحريات النقابية.

يقول صلاح الانصاري، خبير التدريب بمنظمة العمل الدولية والقيادي النقابي، إن منظمة العمل الدولية هي إحدى وكالات الأمم المتحدة، ومصر عضو فيها منذ عام 1936، وصادقت مصر على 63 اتفاقية دولية ومعنى المصادقة أنها تكون ملتزمة بتفعيلها فى تشريعاتها.

وتضيف “أى أن الاتفاقية الدولية تعد جزء من التشريع الوطنى، أو لها قوة القانون والدستور احترم ذلك فى المادة 93”.

وأشار إلى أن “الاتحادات الدولية النقابية ليست جهات أجنبية وإنما هي منظمات نقابية، أتاح القانون الانضمام إليها ؛ واتحاد نقابات عمال مصر عضو فى الاتحاد العالمى للنقابات وعضو فى الاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب”.

وتابع “أى مساعدات فنية من قبل منظمة العمل الدولية والاتحادات النقابية الدولية لاتعد تمويلا أجنبيا وإلا لماذا قبلت وزارة القوى العاملة واتحاد نقابات عمال مصر التعاون مع منظمة العمل الدولية فى العديد من البرامج التدريبية، ما زال البعض منها قائم حول تعزيز القدرة التنافسية وغيرها من البرامج؟”.

وأشار إلى أنه “لا يليق أن نسمى هذا تمويلا أجنبيا، وإلا لماذ قبل الاتحاد العام والمؤسسة الثقافية العمالية تمويل برامج من منظمة فريدريش ايبرت وهى منظمة ألمانية عملت على أرض مصر بترخيص من الحكومة المصرية”

وتابع “إذا لايجب المغالطات ونحن ضد التمويل الاجنبى بكل صوره وأشكاله ومن يثبت أن هناك منظمة نقابية مصرية تتلقي تمويلا أجنبيا فعليه أن يتقدم إلى النائب العام”.



** الأمن القومي





وأوضح الانصاري أن “النقطة الثانية التي يجب الالتفات إليها في أزمة قانون النقابات العمالية هو استخدام فزاعة الأمن القومى، الذي له مدلول واضح ومحدد، وهو الحفاظ على أرض مصر، وحدودها وسمائها من أى اعتداء ؛ فما علاقة الحرية النقابية بالأمن القومي ؟”.



** أصحاب المعاشات





وفي النقطة الثالثة عدد خبير التدريب بمنظمة العمل الدولية أزمات قانون النقابات الذي من المقرر التصويت عليه يوم 15 نوفمبر المقبل، في أنه استثني اصحاب المعاشات من القانون، على اعتبار انهم ليسوا عمالا، ولا تربطهم علاقة عمل مع صاحب عمل

وعلق قائلا “هذا حق يراد به باطل”، متسائلا “هل من يستمر بعد بلوغ سن التقاعد يمثل العمال له علاقة عمل وهل العاملين بالخدمة المنزلية باستثناء سريان قانون العمل عليهم لهم صاحب عمل”.

وأكد أنه من حق أصحاب المعاشات أن يكون لهم تنظيمهم النقابى للدفاع عن مصالحهم وهم يمثلون 9 ملايين أسرة ولماذا قبلت القوى العاملة أوراقهم بالإيداع فيها وعمل لهم حساب بنك وإشهار .



** النقابات المستقلة





ووفق صلاح الانصاري، خبير التدريب بمنظمة العمل الدولية والقيادي النقابي، فإن الأزمة الاكبر هى أن مشروع قانون النقابات العمالية حدد نقابة واحدة فى المنشأة بقوة القانون، وهو أمر يخالف القانون والدستور ، الذي أقر بأنه لا تعددية ولا أحادية بقوة القانون.

وأوضح أنه إذا ربطنا ذلك بالمادة الثالثة من قانون الإصدار بالتمايز فى توفيق الأوضاع بين النقابات التى كانت خاضعة للقانون 35 وتعديلاته فهذا وحده كفيل بإقصاء النقابات المستقلة وهذا هو الغرض من القانون

وتابع “النقطة الأخيرة أن تحديد عدد العمال الذين يحق لهم تكوين نقابة بـ 250 عامل فهذا معناه أن المنشأت التى يقل فيها عدد العمال عن هذا العدد محرمون بقوة القانون”.