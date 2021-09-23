خبير: المالية توسع قاعدة الخضوع الضريبي للأطباء والأخصائيين العاملين لحسابهم لدى المستشفيات

قال جون سعد الخبير الضريبي إن وزارة المالية متمثلة فى مصلحة الضرائب المصرية تقوم بتوسيع قاعدة الخضوع إلى كافة المستشفيات وما فى حكمها وكافة المراكز الطبية وزيادة حصيلة مصلحة الضرائب المصرية بقرار جديد.

ونشرت الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، فى عددها رقم 192 تابع (د)، الصادر فى 30 أغسطس 2021، قرار وزارة المالية رقم 422 لسنة 2021، بشأن تحديد المبالغ التى يجب تحصيلها تحت حساب الضريبة على إيرادات المهن غير التجارية المستحقة على كافة الاطباء أو الإخصائيين وما فى حكم تلك الجهات وكافة المراكز الطبية التى تقوم بأداء عمل لحسابهم الخاص فى أحد المستشفيات، وليس لحساب المستشفى حيث إذا كان موظفاً فى المستشفى لأصبح له أجرا ويخضع إلى ضريبة الأجور والمرتبات.

وجاء فى المادة الأولى للقرار، على كل مستشفى وما فى حكمها من المراكز الطبية، يقوم فيها أى طبيب أو أخصائى بأداء عمل لحسابه الخاص أن تحصل منه تحت حساب الضريبة على إيرادات المهن غير التجارية مبلغاً يعادل نسبة 3% من الأتعاب عن كل حالة باعتبارها حالة مستشفى.

نص القرار

جاء هذا القرار تعديلاً للقرار رقم 382 لسنة 2018 والصادر فى 15 أغسطس 2018 بإلغاء مبلغ تلك الخصم من كونه مبلغ 100 جنيه إلى نسبة مئوية وكأنها خدمة مقدمة من الطبيب أو الأخصائى، على أن يتم الاسترشاد بقوائم الأسعار المعتمدة من الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل على ألا تقل تلك القيمة للأتعاب الفعلية والتى يتقاضاها الطبيب او الأخصائى عن تلك القيمة الواردة بتلك القوائم، وبحد أدنى 200 جنيه عن كل عمل.

وفى جميع الأحوال يجب أن تكون المحاسبة النهائية للطبيب أو الأخصائى وفق القيم الفعلية للأتعاب التى يتقاضاها؛ مع التزام تلك المستشفيات وما فى حكمها والمراكز الطبية بتسليم الطبيب او الاخصائى الذى قام باداء عمل بها لحسابه الخاص ايصالاً لكل مبلغ تم تحصيله منه، وذلك تحت حساب الضريبة على ايرادات المهن الحرة “غير التجارية”.

كما يجب عليها توريد تلك المبالغ المحصلة إلى الإدارة العليا لتجمع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بمصلحة الضرائب المصرية تحت حساب الضريبة وذلك كل ثلاثة اشهر من كل عام.

كما تلتزم تلك المستشفيات وما فى حكمها والمراكز الطبية، بامساك سجلاً تقوم بادراج اسماء الاطباء والاخصائيين به والذين قاموا باداء اعمال لحسابهم الخاص ورقم التسجيل الضريبى لكل منهم ونوع تلك الاعمال وتواريخها وكل مبلغ محصل من الطبيب او الاخصائى عن كل عمل.