اقتصاد وأسواق

خبير: المالية توسع قاعدة الخضوع الضريبي للأطباء والأخصائيين العاملين لحسابهم لدى المستشفيات

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، فى عددها رقم 192 تابع (د)، الصادر فى 30 أغسطس 2021، قرار الوزارة
شريف عمر 5:42 م, الخميس, 23 سبتمبر 21 5:42 م, الخميس, 23 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قال جون سعد الخبير الضريبي إن وزارة المالية متمثلة فى مصلحة الضرائب المصرية تقوم بتوسيع قاعدة الخضوع إلى كافة المستشفيات وما فى حكمها وكافة المراكز الطبية وزيادة حصيلة مصلحة الضرائب المصرية بقرار جديد.

ونشرت الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، فى عددها رقم 192 تابع (د)، الصادر فى 30 أغسطس 2021، قرار وزارة المالية رقم 422 لسنة 2021، بشأن تحديد المبالغ التى يجب تحصيلها تحت حساب الضريبة على إيرادات المهن غير التجارية المستحقة على كافة الاطباء أو الإخصائيين وما فى حكم تلك الجهات وكافة المراكز الطبية التى تقوم بأداء عمل لحسابهم الخاص فى أحد المستشفيات، وليس لحساب المستشفى حيث إذا كان موظفاً فى المستشفى لأصبح له أجرا ويخضع إلى ضريبة الأجور والمرتبات.

اقرأ أيضا  أسعار البيض اليوم 18-9-2021 فى مصر

وجاء فى المادة الأولى للقرار، على كل مستشفى وما فى حكمها من المراكز الطبية، يقوم فيها أى طبيب أو أخصائى بأداء عمل لحسابه الخاص أن تحصل منه تحت حساب الضريبة على إيرادات المهن غير التجارية مبلغاً يعادل نسبة 3% من الأتعاب عن كل حالة باعتبارها حالة مستشفى.

نص القرار

جاء هذا القرار تعديلاً للقرار رقم 382 لسنة 2018 والصادر فى 15 أغسطس 2018 بإلغاء مبلغ تلك الخصم من كونه مبلغ 100 جنيه إلى نسبة مئوية وكأنها خدمة مقدمة من الطبيب أو الأخصائى، على أن يتم الاسترشاد بقوائم الأسعار المعتمدة من الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل على ألا تقل تلك القيمة للأتعاب الفعلية والتى يتقاضاها الطبيب او الأخصائى عن تلك القيمة الواردة بتلك القوائم، وبحد أدنى 200 جنيه عن كل عمل.

اقرأ أيضا  الضرائب تنفي عرض مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية

وفى جميع الأحوال يجب أن تكون المحاسبة النهائية للطبيب أو الأخصائى وفق القيم الفعلية للأتعاب التى يتقاضاها؛ مع التزام تلك المستشفيات وما فى حكمها والمراكز الطبية بتسليم الطبيب او الاخصائى الذى قام باداء عمل بها لحسابه الخاص ايصالاً لكل مبلغ تم تحصيله منه، وذلك تحت حساب الضريبة على ايرادات المهن الحرة “غير التجارية”.

كما يجب عليها توريد تلك المبالغ المحصلة إلى الإدارة العليا لتجمع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بمصلحة الضرائب المصرية تحت حساب الضريبة وذلك كل ثلاثة اشهر من كل عام.

اقرأ أيضا  التجارة الداخلية: جارِ تحديد المساحات والتكلفة الإيجارية فى سوق العامرية الجديدة

كما تلتزم تلك المستشفيات وما فى حكمها والمراكز الطبية، بامساك سجلاً تقوم بادراج اسماء الاطباء والاخصائيين به والذين قاموا باداء اعمال لحسابهم الخاص ورقم التسجيل الضريبى لكل منهم ونوع تلك الاعمال وتواريخها وكل مبلغ محصل من الطبيب او الاخصائى عن كل عمل.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم شريف عمر

ملف الكاتب شريف عمر

اقرأ أيضاً

انتهز الفرصة واحصل علي تخفيضات اليوم الوطني السعودي 91 علي جميع المنتجات

محمد مجدي 5:36 م, الخميس, 23 سبتمبر 21

أسعار حديد عز اليوم في الأسواق المصرية 23-9-2021 والطن يواصل الاستقرار

عمر سالم 5:01 م, الخميس, 23 سبتمبر 21

الصحة والتضامن الاجتماعي تبحثان التعاون لدعم منظومة الرعاية الاجتماعية للمواطنين

المرسي عزت 3:04 م, الخميس, 23 سبتمبر 21

أسعار الذهب اليوم في مصر 23-9-2021 وعيار 21 يسجل 777 جنيها

عمر سالم 2:46 م, الخميس, 23 سبتمبر 21

تفاصيل تعليمات الشحات غتوري حول تنفيذ بعض بنود لائحة قانون الجمارك (مستند)

السيد فؤاد 2:28 م, الخميس, 23 سبتمبر 21

عروض اليوم الوطني السعودي 91 اقوى التخفيضات والخصومات قد تصل 40%

محمد مجدي 1:57 م, الخميس, 23 سبتمبر 21