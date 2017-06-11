خبير : القانون الدولي لن يعترف إلا بقرارت السلطة التنفيذية

إيمان عوفيشير العديد من المؤشرات إلى اتجاه البرلمان من خلال ائتلاف دعم مصر– ائتلاف الأغلبية- إلى التصويت على الموافقة على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وهو ما يطرح العديد من الأسئلة حول الوضع القانوني أمام اتفاقية رفضها القضاء رفضا باتا، وسيوافق عليها البرلمان الذي يمثل السلط

إيمان عوف

يشير العديد من المؤشرات إلى اتجاه البرلمان من خلال ائتلاف دعم مصر– ائتلاف الأغلبية- إلى التصويت على الموافقة على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وهو ما يطرح العديد من الأسئلة حول الوضع القانوني أمام اتفاقية رفضها القضاء رفضا باتا، وسيوافق عليها البرلمان الذي يمثل السلطة التشريعية ؟

يقول الخبير الدستوري والقانوني عبدالله مغازي، إن البرلمان يناقش اتفاقية منعدمة بحكم المحكمة الإدارية العليا، إلا أنه وفقا للقانون الدولي فإن الأهم هو موافقة السلطة التنفيذية والبرلمان، ومن ثم فإنه إذا تمت الموافقة على الاتفاقية من قبل البرلمان وهو المتوقع نظرا لوجود ائتلاف دعم مصر الذي أعدته الحكومة ليقوم بهذا الدور في دعم قرارتها أيا كانت طالما كانت لمصلحة النظام وليس لمصلحة مصر.

أشار مغازي إلى أنه بالرغم من سوء الوضع القانوني لإقرار الاتفاقية إلا أنه يتبقى الجانب الشعبي والمسئولية التي ستقع على الحكومة من ذلك القرار الذي يرفضه الشعب المصري.