خبير: الدعم الحكومي لقطاع المقاولات مهم للغاية بالمرحلة الراهنة

قال جون سعد خبير الاستثمار العقاري إن قطاع المقاولات يمر بمرحلة حرجة للغاية بالفترة الراهنة ولا بديل عن تدخل الحكومة لدعم الشركات وإصدار قرارات تساند الشركات.

وأوضح “سعد” – في تصريحات خاصة لـ “المال” – أن الحكومة عليها الإعلان عن مد فترة تنفيذ المشروعات المختلفة لمدة تقارب سنة علي أقصي تقدير؛ بهدف مساندة الشركات وتعويضها عن أزمة عدم توافر مواد البناء بخلاف عدم توافرها فى السوق المحلية.

وأكد أن قرار مد تنفيذ المشروعات من شأنه تخفيف الأعباء المالية عن الحكومة وتقليل صرف المستحقات بجانب عدم الضغط على الشركات بشكل سلبي قد يدفعها لتقليل عدد العمالة لتقليص النفقات والتكاليف.

توقيت ممتاز لإنعقاد معرض بيج 5

وأشاد بإعلان شركة “DMG Events” عن انعقاد نسخة جديدة من معرض “BIG 5 CONSTRUCT EGYPT” خلال الفترة من 25 إلى 27 يونيو الجارى؛ موضحا ان المعرض يهدف إلى جمع بين القادة والمستوردين لخلق معاً السوق المتنامي لمشروعات قطاع الإنشاءات في مصر.

وأكد أن المعرض فرصة لإلتقاء جميع شركات المقاولات بمختلف حجم الأعمال وما ينتج عنه من نقاشات تعزز درجة الابتكار وتبادل المعلومات وعرض شراكات نحو تنفيذ مزيد من المشروعات سواء للحكومة أو للقطاع الخاص في مصر؛ كما يؤكد تنافسية السوق المصرية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.