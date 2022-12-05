خبير: البورصة المصرية تستهدف 15000 نقطة على المدى القصير

توقع أيمن الزيات، خبير أسواق مال استهداف البورصة المصرية مستوى 15000 نقطة على المدى القصير، مع حدوث عمليات جني أرباح جزئية.

وقال الزيات إن مؤشر البورصة الرئيس EGX30 حقق قمة جديدة اليوم بالقرب من 14400 نقطة بدعم مشتريات المؤسسات والصناديق الحكومية والتى أحدثت توازن أمامم البيع المستمر من قبل الأجانب، وذلك قبل أن تواجهه عمليات جني أرباح.

وتابع، تعرضت الأسهم القيادية لبعض عمليات جني الأرباح خاصه فى قطاع البتروكيماويات والأسمدة، ومن المتوقع حدوث عمليات جنى أرباح مجددا إلا أنها ستكون خفيفة، ومؤقته، والثبات أعلى مستوى 14000 نقطه يؤهل السوق إلى مستويات 15000 على المدى القصير.

وأوصى المستثمرون بالاحتفاظ بالسيولة لاقتناص الفرص فى حالة تراجع السوق، لافتا إلى أن أفضل القطاعات أداءا الفترة المقبلة هي قطاع البتروكيماويات والاسمده وقطاع البنوك والأوراق المالية غير المصرفية.

وأنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الاثنين على تباين للمؤشرات حيث صعد المؤشر الرئيس egx30 بنسبة 1.77% مغلقا عند مستوى 14327 نقطة، بينما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.58% مغلقا عند 2653 نقطة، وانخفض مؤشر egx100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.07% مغلقا عند 3898 نقطة.

وسجلت التداولات 2.9 مليار جنيه، من خلال التعامل على 202 سهم صعد من بينها 63 سهم، وتراجع 92 سهم، وظل 47 سهم على ثبات.

واتجه المصريين والعرب للشراء بصافي 119.4 و 28.16 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجه الأجانب للبيع بصافي 147.5 مليون جنيه.

وربح رأس المال السوقي ما قيمته 10 مليارات جنيه، مغلقا عند مستويات 924 مليار جنيه، مقارنة بـ 914 مليار جنيه بالتعاملات السابقة.