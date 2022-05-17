خبير: الاقتصاد العالمي يتغير بشكل «عنيف» ويتوقع تعرض شركات للإفلاس

توقع أستاذ التمويل والاستثمار والخبير الاقتصادي هشام إبراهيم، تعرض عدد من المؤسسات والشركات الكبري والبنوك عالميا إلى الإفلاس أو تحولها إلى الخسارة وليس علي المستوى المحلي فقط، بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية والأزمة الروسية الأوكرانية مع اضطرابات بكافة القطاعات بشكل عنيف.

وأضاف خلال مشاركته بقناة اكسترا نيوز الإخبارية، أن هناك قطاعات تحقق أرباحا مرتفعة حاليا منها الشركات التي تعمل في مجال الطاقة والبترول والغاز.

وتابع أن الاقتصاد العالمي حاليا يتغير بشكل عنيف، علي كافة المستويات وحجم التجارة الدولية وحركة تدفق روؤس الأموال، لافتا إلى أن هناك تغيرا عنيفا على مستوى قطاعات الأغذية والحبوب والطاقة وأسواق الذهب، وتمتد تلك الحالة لأسواق المال.

وأضاف أن تلك الاضطرابات ادت إلى تخوف من قبل المستثمرين لضخ مزيد من الاستثمارات، ودخول بعضهم لانتهاز الفرص الاستثمارية من ارتفاع الأسعار وانخفاضها بشكل سريع لتحقيق مكاسب وجني أرباح سريع.

وأوضح إلى أن تلك الأحداث تسهم في عدم وضوح الرؤية على قراءة المستقبل والتعرف على المشهد الاقتصادي العالمي، لافتا إلى أن تحرك أسعار مدخلات الإنتاج في القطاعات الصناعية تسير بشكل سريع ومضطرب الأمر إلى يضر بشركات مختلفة عالميا ومحليا.