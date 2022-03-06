استثمار

خبير اقتصادي ينصح بشراء الذهب وتقليل النفقات غير الهامة وتأجيل المصيف

لمواجهة التضخم وتداعيات حرب أوكرانيا..
المال - خاص 12:33 ص, الأثنين, 7 مارس 22 12:33 ص, الأثنين, 7 مارس 22

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نصح الخبير الاقتصادي، هاني توفيق رئيس الجمعية المصرية للاستثمار سابقاً، بشراء الذهب وتقليل النفقات غير الهامة، لمواجهة التضخم وتداعيات حرب أوكرانيا وروسيا.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وقدم توفيق، نصائح خلال المداخلة للمصريين للتعامل مع قراراتهم فيما يخص الإدخار أو شراء العقارات أو تغيير نوع السيارات في ضوء موجة التضخم العالمية وتداعيات الحرب الأوكرانية الروسية.

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وقال: “المواطن العادي أو المستهلك أو المدخر إذا كان لديه أمر مهم يستدعي شراؤها الآن مثل ثلاجة بايظة أو غيرها لازم يلحق يشتري دلوقتي والمستلزمات المعيشية الضرورية سواء التلفزيون أو تجهيز بنت للزواج لازم يشتروا الحاجات دلوقتي”.


وأضاف: “لازم برضه يؤجل كافة النفقات غير الضرورية مثل قضاء الصيف في الساحل أو غيره وهي كافة النفقات غير الهامة”.

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وأشار إلى ضرورة مرور العام الحالي دون مصروفات رفاهية وأن يتم إرجائها للعام اللاحق قائلاً : “الجنيه الي ممكن تصرفه النهاردة في شيء غير ضروري ممكن ماتلاقيهوش بكره”.


ووجه نصيحة هامة للمدخر المصري بالجنيه قائلاً : “لو عايش على عائد الجنيه والإدخارات في البنك كمل الإدخار بالجنيه المصري لأنه بيدي أعلى سعر فائدة في العالم”.

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ودعا إلى استثمار المصريين في الذهب قائلاً : ” الذهب يعتبر ملاذ آمن في أوقات الحروب والتضخم.. وحتى لو غالي اشتريه”.

ودعا الشركات إلى “التوقف تماما على التوسعات”، قائلاً : “القرش ممكن تيجوا تدوروا عليه متلاقيهوش، ولا ترتبطوا بعقود”.

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