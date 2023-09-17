خبير اقتصادي يتوقع انفراجة قريبة في مفاوضات صندوق النقد

توقع الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتضادي، انفراجة قريبة في مفاوضات صندوق النقد الدولي.

جاء ذلك خلال في مداخلة هاتفية مع برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة “ON”.

وأوضح أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم تستهدف محدود الدخل وترفع الكثير من على كاهل هذه الطبقة وهي إحدى مخرجات الحوار الوطني والتي كانت في صورة توصيات هامة عبر الآلية الأهم وهي رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي سواء في القطاعين العام والخاص.

وأضاف: “ألية رفع حد الإعفاء الضريبي مهمة جداً لأنه يستهدف محدودي الدخل سواء في القطاعين العام والخاص في ضوء الضغوط التضخمية على المواطنين وليس قاصراً على موظفي الجهاز الإداري للدولة حيث يستوعب القطاع الخاص الجزء الأكبر من العمالة والموظفين”.

وتوقع نافع أن تؤدي الحزمة الأخيرة لزيادة الضغوط التضخمية ناجمة عن ضغط الطلب كون التضخم الفترة الماضية تتعلق بجانب العرض فقط قائلاً : “القرارات الجديدة قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية”.

وحول تصريحات الرئيس حول قرب انتهاء الأزمة قائلاً : “أتوقع انفراجة في مفاوضات صندوق النقد وأن تتم المراجعتين المتأخرتين”.