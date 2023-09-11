خبير اقتصادي: موسم الدراسة والصيف يدفعان تضخم سبتمبر وأكتوبر نحو مزيد من الصعود

قالت الخبير الاقتصادي، منى بدير، إن معدلات التضخم المسجلة في أغسطس الماضي جاءت مدفوعة بارتفاعات أسعار السلع، نتيجة عجز المعروض بسبب أزمة الدولار.

وسجل معدل التضخم السنوى فى المدن نحو 37.4% مقارنة مع 36.5% خلال يوليو الماضي، وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال الإحصاء إن أسعار الطعام والمشروبات ارتفعت 71.9% على أساس سنوى فى أغسطس، والمشروبات الكحولية والدخان بنسبة 57.6%.

وأكدت بدير أن معدلات التضخم في أغسطس توافقت تماما مع توقعاتها، وأن سبتمبر الجاري سيشهد مزيدًا من الارتفاعات على اساس شهرى نتيجة موسم الصيف، وزيادة الطلب على الأنشطة الخدمية، فضلًا عن استمرار انخفاضات سعر العملة فى مواجهة الدولار، بينما على أساس سنوى ستواصل المنتجات الغذائية وتيرتها التصاعدية ، بما فى ذلك الانعكاس على معدلات التضخم.

وترى منى بدير أن هناك حزمة من العوامل المغذية للتضخم، فى ظل تحرك العملة فى السوق السوداء، ما سينعكس سلبًا على أسعار السلع، لافتة إلى أن شهر أكتوبر سيشهد زيادة جديدة نتيجة موسم الدراسة.

وقال البنك المركزى إن المعدل السنوى للتضخم الأساسى سجل 40.4% فى أغسطس 2023 مقابل 40.7% يوليو 2023.