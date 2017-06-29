خبير اقتصادي: لدينا خيارات للإصلاح بعيدة عن رفع أسعار الوقود

طالب هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، والرئيس السابق للجمعية المصرية للاستثمار المباشر، بضرورة اكتمال منظمومة الدعم النقدي للمواطنين أولاً، ثم البدء في برنامج رفع الدعم العيني عن المستحقين، مؤكداً أن الدولة لديها العديد من خيارات الإصلاح الاقتصادي بخلاف رفع أسعار الوقود، على رأسها زيادة حصيلة التصدير وتطوير الطاقات الإنتاجية وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإعادة تأهيل وتدريب العمالة.

وأشار توفيق، لـ”المال”، إلى أن الحكومة تفتقد الكياسة في إدارة الشأن الاقتصادي، لافتاً إلى أن توقيت رفع أسعار الوقود والاتجاه إلى رفع الدعم “خاطئ جدًا”، خاصة مع حالة التدهور السياسى السريعة للدولة وموقفها من قضية جزيرتي تيران وصنافير.

وتوقع أن تشهد الفترة الحالية العديد من الآثار الجانبية السلبية، مثل غلاء الأسعار وزيادة البطالة وتراكم الاحتجاج الشعبى العام، إضافة إلى زيادة الركود التضخمى لارتفاع الأسعار المصحوب بانخفاض القوة الشرائية والبطالة.

وأعلنت وزارة البترول، اليوم الخميس، زيادات أسعار الوقود ليرتفع سعر بنزين 92 أوكتين إلى 5 جنيهات للتر من 3.5 جنيه، بزيادة 43% كما رفعت سعر بنزين 80 إلى 3.65 جنيه من 2.35 جنيه بزيادة 55 %، وزاد سعر بنزين 95 بشكل طفيف إلى 6.60 جنيه للتر من 6.25 جنيه بارتفاع 5.6 %.

وقفز سعر غاز السيارات 25 % إلى جنيهين للمتر المكعب من 1.60 جنيه، كما ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز 100 % إلى 30 من 15 جنيهًا، وارتفع سعر السولار إلى 3.65 جنيه للتر من 2.35 جنيه بزيادة 55 %.