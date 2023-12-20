خبير اقتصادي: لا نزال نحتاج إلى موجات تشددية في سعر الفائدة لا تقل عن 3% في المرة الواحدة

قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي أنه لا نزال نحتاج إلى موجات تشددية في سعر الفائدة لا تقل عن 3% في المرة الواحدة.

جاء ذلك خلال مداخلة عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

أكد أهمية أن يقدم اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم على رفع أسعار الفائدة ومتابعة التشديد النقدي لمحاصرة التضخم الذي ارتفع نتيجة تغيرات سعر الصرف.

وأضاف: “هناك ضرورة متابعة التشديد النقدي الذي شهدناه على مدارالفترة الماضية خاصة أن السياسة النقدية غير مستقة في إتجاه التشديد حيث بالامكان أن تلجأ لرفع سعر الفائدة أو تثبيتها لكن ذلك يصاحبه إصدارات نقدية ورفع السيولة”.



وتابع: “هناك تيسير مالي وليس تشديد مالي ومن ثم لابد أن تسير السياسة المالية في ذات النسق لمحاصرة التضخم في أسرع وقت ممكن”.



وأضاف: “مازلنا نحتاج إلى موجات تشددية في سعر الفائدة لا يقل عن 3% في المرة الواحدة، ونراقب التضخم أين يذهب.؟ إحنا لسه بعيد عن أسعار الفائدة الحقيقية في المنافسة عن الدول التقدمة نتيجة التضخم المحلي الكبير محتاجين لاستقطاب الأموال الساخنة