خبير اقتصادي : التضخم في أمريكا سيواصل ارتفاعه بعد شهر مايو

أكد محمد العريان الخبير الاقتصادي ، أنه من السابق لأوانه التوقع بأن التضخم في الولايات المتحدة قد بلغ ذورته.

وتأتي تصريحات العريان -وفقا لما جاء في موقع العربية- في وقت تنتظر فيه الأسواق بيانات التضخم الأمريكية لشهر مايو اليوم الجمعة، حيث تُظهر التوقعات ارتفاعا للتضخم بنسبة 8.2%، وهي أقل من أرقام شهر أبريل عند 8.3%.

ويرى العريان أن التضخم سيواصل ارتفاعه بعد شهر مايو، مرجحا أن تكون بيانات شهر يونيو أسوأ، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة والضغوط على قطاعي السكن والغذاء.

وقال: إنه لن يتفاجأ إذا جاءت أرقام التضخم أعلى من 8.5%.

وأظهر استطلاع أجرته “رويترز” أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس في يونيو ويوليو، مع تزايد فرص تحرك مماثل في سبتمبر.