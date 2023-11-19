خبير اقتصادي: الأزمة الدولارية لن تنتهي بتخارج الحكومة من الشركات التي تملكها

أكد الخبير الاقتصادي، د.مدحت نافع أن الأزمة الدولارية لن تنتهي بتخارج الحكومة من الشركات التي تملكها .

جاء ذلك خلال مداخلة تليفونية مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON، تعليقا على تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في جولته بين المصانع حول انتهاء الأزمة الدولارية.

وقال نافع: “أعتقد تصريحات رئيس الوزراء اليوم هي تصريحات للاستهلاك المحلي أو لشحذ الحالة النفسية لكن لم تحوي في طياتها حلولا وخطوات واضحة ”

وشدد على أن الأزمة الدولارية لن تنتهي بالتخارج الحكومي فقط، ولكن مجموعة من السياسات المتكاملة.

وأضاف: “هناك أزمات متفاقمة داخلياً والازمات العالمية كانت كاشفة للأزمات المزمنة داخلياً في الاقتصاد المصري ولم تتحرك الحكومة بالقدر الكافي مسبقاً لتلقي الصدمات بالاستعداد الكافي للقدرة على امتصاصها”.



وتابع: “كان لابد أن يكون هناك رؤية أو تصور حافل على سبيل المثال حافل لمسألة الولاية على الأراضي وحل أزمة الطاقة للصناعات خفيفة عبر توفير الطاقة بأسعار مناسبة”.



وتساءل: “صحيح الأزمات ستمر لكن السؤال ماهي التكلفة ؟”، مضيفا: “المهم أن تنتهي دون أن تكون تكلفتها باهظة”.



ولفت إلى أن الاقتصاد المصري يعاني من أزمات حادة في سعر الصرف وهي أزمة كاشفة وتكشف عن أزمة الانتاج والانتاجية وهذا التفاوت بين سعري الصرف اصبح مدمراً.

وأوضح أن الاتجاه لتحريك سعر الصرف مجدداً سيكون بالغ الصعوبة في الوقت الحالي لعدة أسباب أهما ضرورة أن يسبق ذلك ضبط مالي من قبل السياسة المالية والنقدية والتي يجب أن تتحرر من هيمنة المالية العامة وفي حال عدم وجود خطوات ناجعة قبل ذلك سيكون هناك موجة تضخمية عنيفة غر مسبوقة .

وأشار إلى أن أزمة سعر الصرف ووجود فجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي يعطل بقدر كبير استقبال التدفقات الدولارية