خبير : افتقاد الثقافة المالية والتسويقية يهدد نجاح الشركات الناشئة

محمود جمال ومحمد فتحىقال علاء مصطفى، مسئول بشركة "Link Development" إن من أخطر المشاكل التى تواجه الكيانات الناشئة عدم الدراية الكاملة بالأمور التمويلية والتسويقية.وأضاف، على هامش فعاليات المؤتمر السنوى لشعبة الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، الذى ترعاه جريدة المال إعلا

محمود جمال ومحمد فتحى

قال علاء مصطفى، مسئول بشركة “Link Development” إن من أخطر المشاكل التى تواجه الكيانات الناشئة عدم الدراية الكاملة بالأمور التمويلية والتسويقية.

وأضاف، على هامش فعاليات المؤتمر السنوى لشعبة الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، الذى ترعاه جريدة المال إعلاميًّا، تحت عنوان “الاستثمار فى مصر – الاستثمار فى تكنولوجيا المعلومات” أنه من الوارد أن يكون صاحب البزنس موهوبا فى مجاله ويمتلك كفاءة تؤهله لتقديم منتج منافس، ولكن افتقاده الدراية الكاملة بالجوانب المتعلقة بالتمويل أو كيفية مخاطبة عملائه المستهدفين، قد تتسبب فى النهاية فى فشله.

وأشار إلى أن مشروعا جديدا يجب أن يكون له ما يعرف بالـ”Business Model”، وهو نموذج للمشروع يتم خلاله تحديد عدد من الجوانب التى لا تتجزأ من مشروعه، مثل العملاء المستهدفين، وطرق التمويل، وهل يستهدف شراكات مستقبلية مع شركات أو جهات معينة أم لا، وهل سيعتمد فى بعض أعماله على الـ”Outsourcing” أم لا، وما القنوات التى يمكن الوصول للعميل المستهدف من خلالها.

وأوضح أن الـ”Business Model” يختلف عن الـ”B siness Plan” أو خطة العمل، التى لا تتطرق لكل التفاصيل السابقة، وإنما تضع الأهداف أو الخطط المستهدفة خلال مدة زمنية معينة دون التطرق للتفاصيل الفنية التى تم ذكرها سابقا.

