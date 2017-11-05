خبير: ارتفاع نسبة ضعف السمع بمصر إلى 16٪

ياسمين فوازقال الدكتور حسام عبدالغفار، أستاذ أمراض السمع والاتزان والأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، إن نسبة ضعف السمع في مصر حاليا وفقا لمنظمة الصحة العالمية تقدر بـ16٪ تقريبا، لافتا إلى أنه معدل مرتفع عالميا.وأضاف أن ارتفاع النسبة السابقة يعود إلى عدة أسباب أبرزها زواج الأقارب، وتجا

ياسمين فواز

قال الدكتور حسام عبدالغفار، أستاذ أمراض السمع والاتزان والأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، إن نسبة ضعف السمع في مصر حاليا وفقا لمنظمة الصحة العالمية تقدر بـ16٪ تقريبا، لافتا إلى أنه معدل مرتفع عالميا.

وأضاف أن ارتفاع النسبة السابقة يعود إلى عدة أسباب أبرزها زواج الأقارب، وتجاهل عدد من محاذير فترة الحمل والولادة.

ولفت عبدالغفار إلى أنه في حالة الإصابة فإنه يمكن إنقاذ الأطفال الذين يعانون من ضعف السمع عند الولادة في حالة الاكتشاف المبكر لضعف السمع، كما يمكن زراعة قوقعة صغيرة داخل الأذن من شأنها أن تمنح فرصة للأطفال الذين يعانون من ضعف السمع الشديد أن يسمعوا مرة أخرى، إلا أنه حل مكلف لا يمكن أن تتحمله الأسر الفقيرة.

ويرى أن التحدي الرئيسي في قضية ضعف السمع بمصر هو معدلات النمو، والتي تتوقف عند ٧. ٢% وهي بذلك أقل بنسبة ٣٣,٣٪ عن ١٥ عاما مضت.