خبير إستراتيجى يقدم ندوة عن التحليل الفنى 10 أغسطس

المرسى عزتتقام 10 أغسطس الحالى ندوة عن التحليل الفنى برعاية FXTMPartners،وسيقوم خلالها حسين السيد، كبير الخبراء الإستراتيجيين للسوق لمنطقة الخليج العربى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى شركة FXTM، والمذيع الشهير بقناة CNBC عربية، بتقديم تحليل متعمق لاتجاهات السوق فى النصف الثانى من عام 2018،

المرسى عزت

تقام 10 أغسطس الحالى ندوة عن التحليل الفنى برعاية FXTMPartners،وسيقوم خلالها حسين السيد، كبير الخبراء الإستراتيجيين للسوق لمنطقة الخليج العربى

والشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى شركة FXTM، والمذيع الشهير بقناة CNBC عربية، بتقديم تحليل متعمق لاتجاهات السوق فى النصف الثانى من عام 2018، بالإضافة إلى معلومات غزيرة عن التحليل الفنى.

سيعود حسين السيد، FXTM، إلى القاهرة مرة أخرى هذا العام لتقديم ندوة جديدة تم تصميمها خصيصًا للمستثمرين فى المنطقة.

وبعد الجولة الأولى من الندوات التى عقدت فى شهر فبراير 2018 والتى حققت نجاحًا، تعود شركة FXTM، شركة الوساطة العالمية الفائزة بالعديد من الجوائز المرموقة إلى القاهرة يوم 10 أغسطس لمواصلة التزامها الدائم بالاستثمار فى تعليم وتثقيف العملاء مع ندوة التحليل الفنى والتى ستقام برعاية FXTMPartners.

وتوفر هذه الندوة التفاعلية أيضًا للمشاركين تحليلاً متعمقًا لاتجاهات السوق فى النصف الثانى من 2018.

يذكر أن شركة FXTM، للوساطة العالمية فى مجال الفوركس، تشتهر بالتزامها بتقديم خدمات محلية جنبًا إلى جنب مع توفير أفضل تعليم وتثقيف للعملاء فى السوق، وقد تناولت أولى ندواتها بمصر فى شهر فبراير الماضى موضوع بيتكوين والعملات العالمية.

وتعليقًا على الندوة المقبلة

وقال حسين السيد: “سعيد جدًا بأن أكون فى القاهرة للمرة الثانية هذا العام. يتم تنظيم الندوات التعليمية برعاية FXTMPartners وهى تتسق بشكل كبير مع التزام FXTM بتوفير التثقيف والتعليم المالى للمستثمرين فى المنطقة، حيث إننا نكرس جهودنا ونبذل أقصى ما فى وسعنا حتى نقدم للمتداولين المعرفة التى يحتاجونها من أجل تحقيقهمأقصى استفادة من محافظهم الاستثمارية”.

ويتمتع حسين بخبرة كبيرة فى الأسواق المالية تصل إلى 14 عامًا. وهو يقدم بشكل دائم واحدًا من أشهر البرامج التليفزيونية الاقتصادية التى يتم عرضها فى الفترة المسائية وهو برنامج بورصات العالم على قناة CNBCعربية.

وسيقدم توقعاته للأسواق العالمية للنصف الثانى من عام 2018 للحضور، كما سيشرح إستراتيجيات التحليل الفنى وكيف يستطيع المشاركون فى الندوة الاستفادة منها واستخدامها لمصلحتهم.

وسوف يتعرف المشاركون من الخبير المالى مباشرة على رؤيته الخاصة حول موضوعات مثل حروب التجارة والعملات وتأثيرها على الأسهم والعملات الرئيسية والسلع.

كما سيتم تحليل فئات الأصول الرئيسية هذه من منظور التحليل الفنى. وكجزء من هذه الندوة التفاعلية، سيحظى المشاركون أيضًا بفرصة للمشاركة فى سحب على جوائز تكنولوجية ثمينة.

حسين السيد، كبير الخبراء الإستراتيجيين هو محلل مالى ذو مستوى رفيع من الخبرة. وهو يحظى باحترام كبير فى الأوساط المالية تقديرًا لشغفه بتثقيف وتعليم المتداولين وتقديم تقارير أبحاث السوق التى تتضمن آراءه الثاقبة حول أخبار الأسواق المحلية والدولية واتجاهات الاقتصاد الكلى.

ويقدم حسين السيد أيضًا برنامج “بورصات العالم” الشهير على قناة CNBC عربية، كما يشغل منصب كبير الخبراء الإستراتيجيين للسوق لمنطقة الخليج العربى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى شركة FXTM.

وقبل التحاقه بالعمل فى FXTM وفى قناة CNBC عربية، قضى حسين السيد عدة سنوات فى العمل بقطاع الخدمات المالية كتاجر ومتداول ومحلل لأسواق الأسهم والائتمان والعملات الأجنبية.

ويحمل درجة البكالوريوس فى تخصص البنوك والمصارف من الجامعة اللبنانية الدولية، ويتمتع بخبرة كبيرة فى كل من التحليل الفنى والأساسى.