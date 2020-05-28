خبير أمن معلومات : تطبيق pi network أداة للنصب الإلكتروني وليس عملة رقمية

قال خبير أمن معلومات إن تطبيق pi network الذي انتشرت دعوات تحميله علي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية لا يمت بأي صلة للعملات الرقمية علي غرار البيتكوين والايثيريوم ولكن يعد أداة للنصب الإلكتروني.

ومن خلال التطبيق يمكن للأشخاص تبادل قيمة العملة الرقمية ، دون الحاجة إلى طرف ثالث أو تدخل وسيط مثل بنك و يتيح التطبيق تعدين العملة بضغطة زر كل 24 ساعة وإلا توقف تماما عن العمل.

وأوضح لـ “المال” أن مايثير الشبهات حول التطبيق هو طلب المستخدمين التسجيل بحساباتهم الشخصية علي فيسبوك أو أرقام هواتفهم بعكس تكنولوجيا البلوك تشين التي تقوم عليها منظومة العملات الرقمية وتعتمد علي سرية البيانات.



ويطلب التطبيق من المستخدمين لإنشاء حسابات لهم مجموعة من الصلاحيات علي رأسها

( الدخول إلى جهات الاتصال وقراءتها – الصور والملفات والفيديوهات – قراءة محتويات وحدة التخزين USB الخاص بك – تعديل أو حذف محتويات وحدة تخزين USB الخاصة بك).

ويحصل أيضا على صلاحيات (قراءة حالة وهوية الهاتف – رقم معرف الجهاز ومعلومات المكالمة – قراءة حالة وهوية الهاتف).

كما يتمكن التطبيق من الوصول إلى : (معلومات اتصال Wi-Fi – عرض اتصالات Wi-Fi – تلقي البيانات من الإنترنت – الوصول الكامل إلى الشبكة – التحكم في الاهتزاز)