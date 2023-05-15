خبير أمن معلومات: تدريب رجال الشرطة على الذكاء الاصطناعي «ضرورة»

قال المهندس ياسر محمد فريد الخبير الدولي في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي بدولة الإمارات، إنه يمكن الاستفادة من بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم الأمني ومنها مجال تدريب وتأهيل رجال الشرطة.

وأضاف الخبير الدولي في تكنولوجيا المعلومات، خلال المؤتمر الأول لكلية الدراسات العليا، المنعقد في أكاديمية الشرطة اليوم الإثنين، إنه يمكن الاستفادة من أنظمة تجميع المعلومات والتحكم، في جمع معلومات عن هوية الأشخاص وأماكن تواجدهم، مستشهدًا بالمدن الذكية والمطارات واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكد على ضرورة تدريب رجال الشرطة لسرعة التعامل معها ومواكبة التطور السريع، في إطار نحو تعليم أمني متميز، والتعرف على التكنولوجيا الحديثة والاستفادة منها.

وكشف عن بدء الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» في التعامل مع هذا التحول الرقمي، وكيفية الاستفادة منه في مجال عملها.

وتطرق إلى وجود تحديات أمنية كبيرة فرضها التحول الرقمي والواقع الافتراضي ميتافيروس، وتحتاج إلى الاستعداد من الناحية الأمنية، لما سيتطلب التعامل مع جرائم جديدة لم تكن موجودة من قبل.

وأشار إلى أن الأدوات والتطبيقات اختلفت في هذا العصر والتعليم الأمني، ومحاور التحول الرقمي الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، إضافة إلى تحديات العالم الافتراضي الجديد.

ولفت إلى أن الأمن السيبراني سيتكلف 10 تريليونات دولار في عام 2025، والعديد من المؤسسات ستعتمد على التدريب لتحول الرقمي، من بينها الذكاء الاصطناعي.