«خبير أمريكي» يحدد معايير نجاح مشاركة الحكومة والقطاع الخاص لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين

حدد الدكتور ويليام إيميك، العالم والخبير الأمريكي، عدة معايير لتعزيز المشاركة الفعالة بين القطاع الخاص والحكومة للارتقاء بجودة الرعاية الصحية في العالم.

وأوضح خلال كلمته في الجلسة الأولى من اليوم الثاني للمؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي “الحوكمة والتنمية المستدامة”، أن تلك المعايير تتمثل في قيام الشراكة على الشفافية، والحكم الرشيد ، وأهمية شعور المواطنين بالراحة للحصول على الخدمات الصحية عبر الانترنت.

ونوه إلى أنه من المتوقع الحصول على الكثير من الخدمات الصحية في المستقبل بشكل افتراضي وسيتم الاقتصار على المستشفيات لتنفيذ العمليات الجراحية فقط،وفقا لقوله.

واستعرض تلك المعايير عن طريق مقارنة بين دور وتصرف دولة الهند مع أزمة كورونا وبين ما قامت به الولايات المتحدة.

وأشاد “إيميك” بتصرف الهند مع أزمة كورونا، موضحًا مدى جدوى إجراءات التحكم في الأزمة لدى دولة الهند واللجوء إلى تفعيل الميكنة بشكل كبير.

وعلى الصعيد الآخر أوضح أن دولة الولايات المتحدة سجلت أسوء تعامل مع كورونا ، على الرغم من أن كلتا من الدولتين كان لديه خطة استراتيجية.

ولفت خلال كلمته إلى أن هناك متطلبات عديدة لنجاح الشراكة بين القطاعات المختلفة، موضحًا أن هناك ثلاثة معايير رئيسية لتفعيل ذلك التعاون.